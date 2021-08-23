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36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

宅居遐想

鄭亞棋／南灣

催命疫情猶未平，

洪災野火又流行。

聊生環境全然毀，

星外移民成不成？

疫情 移民 洪災

上一則

阿富汗爭議只屬暫時 拜登中興才是關鍵

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