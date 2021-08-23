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驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」
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楊遙／聖彼渚
2021-08-23 02:00
癘疫仍凶險，海灘遊客稀。
長風吹獵獵，晚日落依依。
棕櫚成排醉，鵜鶘結伴飛。
初秋逢末伏，暑夏有餘威。
上一則
阿富汗爭議只屬暫時 拜登中興才是關鍵
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