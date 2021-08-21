禁止騷擾房客新法 形同搶劫房東

加州 在民主黨 人的極左操作下，已經到了無以復加境地。日前，洛杉磯市議會以13：0的壓倒性投票結果，無異議通過一個奇葩《禁止騷擾房客》法，即將離任的現市長賈西提立即簽署頒布生效。

該法案主要內容包括：(1)房東 不得拒絕房客的任何房租金額的支付。最關鍵是，沒有金額要求。也就是說房客繳付一塊八毛當房租，業主不許拒絕。而以前早有法律規定，只要房東接受了任何數量的錢財作為房租，那房客就視為房東認可這點錢作為房租了；(2)房東對房客不得斷電、斷水；(3)房東不得語言恐嚇房客；(4)出租房任何損壞房東必須立刻修復，不得拖延。以上各項規定，對違規房東最高罰款5000元。

其實如果細品這項法規，本質就是一個鼓勵房客當無賴，霸占房屋、住房免費白住的法規。試問，房東為什麼不維修自己的房子？為什麼斷水斷電？當然是因為無賴房客不交房租還不遷走，而且訴諸法院還得不到裁決，房東們入不敷出了。

現在連房東這點權利也要被剝奪，可憐的房東們怎麼能有活路。前幾年加州就通過一個47號提案，允許惡棍流氓們竊盜950元以下財物不必坐牢，現在又禁止房東驅逐無賴房客，等於是進一步鼓勵無賴們白白占據業主住房可以不付房租、不被侵擾，允許明奪明搶，何其殘忍。

加州民主黨人對同性戀、變性人、雙性人關懷備至，細心體貼，廁所都要單獨設立。對流浪漢、搶劫犯更極度縱容，哪怕是明火執仗，燒殺劫掠，也要輕輕放過，免於刑責。而對辛勤付出，積極打拚的善良人士，則是凶相畢露、痛下殺手，連他們出租房屋都要撤掉法律保障，任他們被無端勒索欺凌。

加州民主黨的政客們，打著民主的旗號，已經放棄了公平正義，在助紂為虐、認賊作父的道路上越走越遠了。