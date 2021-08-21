我與太太打第三針補強劑經過

8月14日上午我從當天世界日報看到，8月12日聯邦食藥署（FDA）已批准免疫力低的民衆可打補強針新聞，我一展變種病毒在美國 肆虐後帶來的愁容，抗疫信心大增。凑巧14日兒子下午有空，領我和太太去住家附近一家TARGET百貨超市購物，發現設有CVS連鎖藥房，便叫兒子去詢問可否開始打補強針。

藥房女營業員熱情回答説可以打。便將我們隨身帶的疫苗 卡給她檢驗。她看了後，面带笑容對我兒子説，對不起，我們打的是莫德纳疫苗，你爸媽打的是輝瑞 疫苗，兩者不能混打。聽了後我們便轉身去購物了，購物後排隊去櫃擡付款時，藥房小姐找到我兒子，遞了一張纸條說了幾句話便離開。

出了超市兒子告訴我，藥房小姐給的紙條是本市另外兩家藥房地址，用的是輝瑞疫苗，叫我們去看看。開車十分鐘左右到第二家CVS連鎖藥房。大約30多歲的女士接待我們，聽了我們來意，很熱情又很抱歉說，她們用的是輝瑞，但是只剩了一枝，你父母兩人只能打一人。兒子聽後向我一指，「給我爸吧」。

正在準備中，又來了一位老者詢問打補強針事。女士很為難地向她解釋，老者卻表現出不悅。我雖不懂英語，但他們雙方表情看來都有難處，我便對兒子說，就讓這位老人打吧，我們到第三家藥房去打，若第三家藥房疫苗多，我和你媽就能都打了，以免再來一次，對雙方都有利。兒子把我意思告訴藥房女士，她高興地向我伸出大拇指表示敬意。

我們又開車20多分鐘，到第三家CVS藥房，與第一家藥房一様，設在TARGET百貨超市。接待我們的是一位20多歲小姐，亦很熱情。看了我們疫苗卡就在電腦上檢查，可能是查我們接種兩次疫苗的紀錄與核對疫苗卡。五分鐘後對我們説OK，便取了兩份英文表格叫我們填寫，我們如實填寫了姓名、住址、電話、原打疫苗牌名，出現不良反應等，簽完名，就給我們注射了。