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神學士陰影籠罩 將勒索中國

Chris（美國）

阿富汗總統甘尼15日逃離喀布爾，政府和軍隊迅速瓦解，神學士崛起，宣告美國為首的西方國家推動阿富汗現代化的努力付之一炬，阿富汗再次墜入愚昧與落後中。

令人不解的是，裝備水平和人員數量占絕對優勢的阿富汗政府軍潰不成軍。原因包括腐敗、訓練不足、缺乏士氣及逃亡嚴重。士兵軍餉在腐敗官員和軍官層層剋扣下，發到手裡只是很小部分，軍隊士氣低迷，紀律渙散。近日一些阿富汗政府軍投降理由是半年沒收到軍餉了。軍人常被派到沒有部落或家庭關係的地區，一些士兵因此逃離戰場。

相反，神學士不斷地提升武器裝備。去年10月21日，神學士社交媒體顯示，其武裝人員穿著類似美軍OCP迷彩新款作戰服，配備可主動降噪耳機的高級特戰頭盔。作戰服採用大片透氣散熱材質，裝備和許多國家正規軍一樣。毒品貿易、走私及外部主要來自巴基斯坦的援助，使神學士有能力獲得更具殺傷力的武器。

自古阿富汗是由無數部落或農村組成，構成社會最基本單位。每個農村都有獨立於政府的行政司法立法體系，基本屬於自治狀態。阿富汗沒有統一的民族，不同民族組成不同部落，每個民族之間又有著不可調和的矛盾。

因此，阿富汗政府無法完全控制農村地區，也無法凝聚所有民族。分散的社會結構導致神學士能滲透阿富汗社會，神學士影子政府會處理一些民眾動產和不動產糾紛。政府數年低效運作才有結果的事，神學士只需幾小時就解決問題，能爭取民眾支持。

神學士重掌政權，最直接受害者是阿國女性。1996年到2001年，神學士曾建立政教合一政權，執行殘酷的伊斯蘭教規，嚴重迫害女性權利。神學士強迫所有婦女回家，不得從事任何工作，外出須佩戴面紗，還要有男性親屬陪同，稍有反抗，以石刑處之。

過去20年，阿富汗女性權利和地位有極大改善。40%入學兒童是女孩，她們進入大學，可參加工作，甚至可參加軍隊。法國世界報評論說，對所有阿富汗女性來說，戰爭遠遠沒結束，等待她們的是與神學士極端主義思想的戰爭。

中國擔心神學士執政可能威脅新疆穩定，阻撓一帶一路在中亞投資。清華大學戰略與安全研究中心7月28日發表文章稱，疆獨組織與神學士及凱達(基地)組織之間存在密切聯繫。為防止阿富汗成為疆獨組織基地，中國將以戰後經濟重建為要挾，迫使神學士與疆獨畫清界限。

但神學士會以此「勒索」中國，睜一隻眼閉一隻眼，甚至會放任疆獨組織去新疆鬧事。他們知道中國不會像美國以反恐為由出兵阿富汗，只有神學士才可壓制疆獨。屆時神學士會時而打壓、時而放任疆獨，換取源源不斷的利益輸送。

對文明國家的人來說，神學士是愚昧、無知和野蠻的代名詞。神學士重掌權，阿富汗將成極端主義和恐怖主義輸出地，破壞地區和平穩定。事實證明，符合本國國情世俗化，才是伊斯蘭國家繁榮穩定的途徑，土耳其和約旦發展已為阿富汗指出了一條明路。

神學士 阿富汗 中國

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