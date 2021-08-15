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粗魯文化連禽獸都模仿

台山梓人（北卡羅萊納州）

報載，兩群遊客在北京動物園推揉鬥毆。當天晚上，部分動物仿效，做出鬥毆動作。

長期觀察人與一般動物的異同，於是產生「異於禽獸」的觀念。動物因為不知道吃完這一餐，下一餐到底從何而來，於是有盡量飽餐的傾向，這是「貪」性的來源。面對危險，快速離開危險區，是保命的重要原則。於是隨時保持體力，這是「懶」性的來源。「貪懶」是動物，也是人類的天性，這種天性，在行為上表現出來，就是「自私」。

人類既無堅甲厚皮自保，又無長牙利爪禦敵，群居是保障個體生存種族延續，唯一生存方式。自私本來無所謂好壞，可是在一個群居社會，自私是造成衝突的主要原因。

文明社會從公有制，進展到私有制，自私帶來的問題愈發明顯。為了保持群居社會和諧，於是建立一套解決群居社會紛爭的法則。人類社會可以平和的解決紛爭，而不是像禽獸般，用武力解決問題，形成一個和諧安逸，大家都可以活下去的社會。

數千年的教育，人們雖然做不到孔子說的「隨心所欲，不踰矩」，至少大家都認為，身為人必須異於禽獸，應該向著「禮義廉恥」目標前進。左派文人認為這是偽善的表現。可是偽善至少有一個「善」的標準。知道人的行為需要異於禽獸，解決歧異，應該文爭而非武鬥。

毛澤東是近代粗魯文化的翹楚。粗魯是獸性的表現。在他的領導之下，舉凡衣著、語言、舉止，都以粗魯為榮。上行下效，粗魯文化大行於國。人失去了溫文爾雅的「面具」，把獸性赤裸裸的展現出來，文化大革命可說是粗魯文化的頂峰。

此次北京動物園事件，再次顯現粗魯文化醜陋的一面，連動物都看不順眼。我不知道動物的反應，到底是因為受了這群人的「身教」，還是譏笑這些人，雖然衣冠楚楚，行為卻是禽獸不如。

北京 動物園 教育

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