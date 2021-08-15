我經歷的美國醫療制度缺點

美國 是個偉大的國家，但在醫療制度和醫療方法上，還存在著因循守舊、故步自封的地方，需要改進。

首先，在醫療制度上顯現出非常落後，不為病人考慮的機制。美國採用以家庭醫師為中心樞紐，看各種專科要由家庭醫師介紹預約(編按，這是HMO保險)。以舊金山 總醫院為例，如果給你的家庭醫師打電話預約看病，要等一、兩個月，如果要看專科醫師還要等兩、三個月，既麻煩又時間過長，可能耽誤病情。

我住在舊金山老人公寓，一位80歲老人眼睛都快失明了，在舊金山總醫院預約手術要等八個月才能排上號。還有一位老人要看神經內科，也是舊金山總醫院，要先透過家庭醫師預約，也要等三個月，自稱世界超級強國的美國，看病怎麼那麼難？簡直是對民主、自由、偉大國家的莫大侮辱和諷刺！

再說美國醫療方法。最近有位住舊金山老人公寓的華裔老人，因為中風昏迷，送到舊金山總醫院還不到一小時，按照中風黃金三小時搶救辦法，需要打溶栓針，效果好，沒有後遺症，醫藥費也不貴。可舊金山總醫院沒有中文翻譯也不經家屬同意簽字下，硬是給這位華裔老人血管裡裝了支架，事後長達一個月不告知病人和家屬，住院七天，出院沒幾天就接到醫院帳單，整整20萬元(當時還沒辦好保險)。

令人奇怪的是，此人病歷報告竟然錯誤寫著：黃金時間已過……可根據是什麼？這是什麼醫療方法？

20多年前，我咳嗽好幾天，要吃消炎藥，到醫院看病，一位年輕的醫師生說：「你不發燒不能給消炎藥」。我告訴醫師，我爺爺和父親都是北京 的名醫，這位醫師勉強給了我六片消炎藥，我吃了兩片就好了。今年初，我又咳嗽、痰多，去舊金山總醫院看病，請家庭醫師給我幾片消炎藥，醫生又說：「你沒發燒，不能給消炎藥」，後來我透過朋友從北京寄來一盒消炎藥，吃了兩片就好了。

消炎藥、抗生素是英國和美國發明，給人類帶來巨大貢獻，可他們不敢用，縮手縮腳。在北京各大醫院，咳嗽厲害即使不發燒也給消炎藥，效果非常好。

全世界都發生新冠疫情，號稱世界第一的美國，死亡是世界最多就不足為奇了。美國已死了63萬多人，每天還以500至600人增加。而德國才死9萬多人，中國14億人才死6000多人，這怎麼解釋？

30年前我離開中國北京，遠渡重洋來到美麗、富強的美國，尋找美國夢。可是美國醫療制度和醫療方法太讓人失望了。我們不能讓因循守舊、故步自封的醫療制度和醫療敗壞這個偉大的國家。我強烈呼籲一定要徹底改進美國醫療制度，讓全體美國人民都能過上正常、健康、幸福的生活。