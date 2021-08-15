親愛的拜登 總統及美國政府：

美軍將於今年8月31日前，全面撤離阿富汗 ，是一項嚴重的政治錯誤。拜登總統有沒有考慮過，一旦美軍撤離阿富汗後，造成阿富汗境內權力真空，塔利班(神學士)趁機竊取阿富汗國家政權。到時候，阿富汗必將陷入內戰，阿富汗人民往「帝國墳場」會陷得更深。

拜登先生有沒有想過，上世紀70年代，尼克森在越南戰爭撤軍，就是一個錯誤決定。當年美國撤離越南後，以胡志明為首的越南共匪，輕而易舉地摧毀民主政權，越南人民陷入水深火熱的痛苦之中。

有位哲人曾說過，「一個人不能被同一塊石頭絆倒兩次」。如今，拜登總統做法就是重蹈覆轍。當年南越被擊垮後，中共 和蘇聯的爪牙輕輕鬆鬆地介入東南亞。現在，中共當局已和塔利班打了招呼，如果將來塔利班獲勝，中共、塔利班、巴基斯坦、伊朗、朝鮮、俄羅斯及其控制下的國家就能勾肩搭背起來，組成「21世紀的亞洲法西斯軸心國」，後果將不堪設想！

拜登先生，前些日子海地總統遇刺，您對此不屑一顧；古巴爆發政治危機，您沒有派出兵馬——一場原本可能發生的「拉丁美洲之春」，就這樣被你扼殺在搖籃裡了。

拜登先生，您牽制中共是正確的，但您有沒有考慮過那些弱小國家和人民的感受？您牽制中共的目的也是為了弱小國家和他們的人民幸福。如果您不能把這些處理好，將會給你的執政生涯留下污點。

拜登先生，您在競選期間稱習近平這個人「骨子裡無民主」，但你現在做法，正在剝奪那些弱小國家人民當家做主的權利啊！