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波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

詠蟬

楊遙／聖彼渚

睽別經年久，相逢憶舊時。

棲身依綠葉，立足上高枝。

盪氣聲清亮，迴腸韻雋奇。

憐君飲霜露，淡泊志無移。

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