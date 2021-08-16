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19世紀美國排華3部曲 今昔對照

楊老爹／紐約

1880年代，美國加州鐵路建設基本完工，美國東部大量白種人移徒到西部，進行「西部大開發」。全美華人總人口由1860年代的3萬4933人，增長三倍至10萬5465人。

白人勞工湧入美國西部，加上勤奮及生活習俗特殊的華人勞工（簡稱「華工」），兩者之間暴力衝突事件層出不窮。1877年「689號美國參議院報告書」，詳盡分析白華勞工衝突案件情況。

1885年7月24日發生「洛杉磯士丙冷案」（Rock Spring）；28名華工在洛杉磯華埠被襲殺，其後連續八次襲擊礦場，華工死傷慘重。李鴻章以直隷總督身分，致六封電報給駐美公使鄭藻如，要求向美交涉緝兇賠款。粵督張之洞放話：「華工在美備受暴民劫殺，粵民有攻擊在粵美商之意圖…」在此強勢要求下，美國政府終於賠款兩筆：$147,748.74元及$276,619.75元。（按：當時一美元約等於中國0.7兩銀子）

1888年9月13日，美國國會通過：「在美資產少於1000元之華人，離境後禁止返回美國」法案。三星期後，再通過「Scott Act」，禁止2萬多名回鄉探親華人再入境美國。1892年國會通過「Geary Act」，將限制華人入境法案延長十年。同時明文規定：非美國土生華人，不得歸化取得美國國籍。以上法案通稱為「排華法案」（Chinese Exclusion Act）。

在「排華法案」限禁之下，只有外交人員、教師、學生、商務人員及旅客等五類華人可合法入境美國。1892年通過的排華法案，因二戰中美同盟國關係，1943年12月17日美國政府正式撤銷實施61年的排華法案。1940年美國華人人口為7萬7504人，1950年增為11萬7629人。1960年26萬6753人，2000年288萬2005人。

綜合美國19世紀排華手段三步曲是：

1）民間暴力攻擊；宣傳上激起民間「仇華情緒」，轉變成「暴力事件」。

2）禁止華人入境：由國會制定「排華法案」，禁止華人入境美國。

3）重日抑華：美國政府將日本移民視為「有色白種人」，主動在夏威夷引進日本移民；19世紀准許舊金山日本移民，進入美國公立學校受教育，華人社會則需自辦學校教育子弟；在商業上引進日本雜貨商，打擊華埠百貨業。直到1941年12月日本偷襲珍珠港，才暫停重日仰華政策。

從本文列舉的事實，可看出美國19世紀排華三步曲。21世紀「排華」的套路幾乎沒有變，把19世紀排華法案拿出來，加以修飾後再拿出使用，換湯不換藥。一個國家歷史發展，有固定方式和規律，美國並不例外。

美國 華人 日本

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