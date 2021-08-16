美國借債度日 還能撐多久？

一個只有20萬收入的人，卻背負了30萬債務，而且還要續借新債，借債度日的日子，到底能撐多久？ 舊債未清又借新債，日積月累終將債台高築，必將無力償債，誰還敢借錢給他？

美國 今天為什麼如此氣急敗壞？原因是美國一再印美鈔，向外國換取物資，如同寫借條向別人買東西，買愈多欠債愈多，何年何日才能還清這些借條，沒人知道。今天美國的債務太大，大到足以讓世人質疑他的償債能力。所以許多國家不但不敢買進新的美債，甚至還拋售手上已有的美債，從這種跡象來看，以債養債的方式是否即將走到盡頭？

等到還不起債的那天，唯一的辦法便是翻臉賴債。其實前任總統川普早有準備動作，他上任不久便發動中美貿易戰，挑動兩岸關係，美國軍艦頻繁穿越台灣 海峽，讓中美關係降到谷底，先翻臉，以便賴帳。

不過中國 早已看穿，所以中國說，要談大門隨時開著，要鬥就奉陪到底。這下子美國亂了套，想開戰，又怕輸而不敢打，又想求助中國幫忙紓解債務的困境，卻又開不出口，進退兩難。拜登就任後情況不但沒有好轉，反而變本加厲。觀察今日中美雙方態度，美國顯得焦躁不安，似乎方寸已亂，而中國顯得氣定神閒，似乎胸有成竹。種種跡象顯示，靠借債度日的日子愈來愈難了。

最近，美國國會又要討論提高國家債務的上限，畢竟靠借債過活不是常態，也不是長久之計。此時此刻應該痛定思痛面對問題，及時檢討改正，展現民主最引以為傲的自我糾正能力。倘若一錯再錯，再雄厚的老本也難挽回，前輩們創造的盛世光輝，還極可能演變成家道中衰的敗家子。