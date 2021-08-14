為什麼我選擇不接種mRNA疫苗

新冠疫情 已在全世界肆虐一年多，造成400多萬人死亡、幾億人感染。眼下在美國 爭論最最激烈就是要全體國民接種mRNA疫苗 ，約有一小半美國人拒絕，令政府和主流媒體都非常著急，天天大肆宣傳鼓動人們接受mRNA疫苗。

而我是堅決不接受這種新冠疫苗，並非出於政治理念或宗教思想，相反地，是出於科學考慮，在此我直言不諱，細數緣由。

1950年代，美國分子生物學家就公布細胞內遺傳信息複製的理論，由雙鏈DNA轉化至單鏈負向RNA，進而蛋白合成酶包裹這個負鏈RNA，進而合成蛋白。這是迄今為止細胞生物學的基石和鐵律。

20年前，我在南加大(USC)攻讀分子生物學博士，在UCLA做博士後研究，就是提取和探查不同基因的mRNA在細胞中的表達，我驚奇發現，在動物和人體組織內，有很多基因表達不僅有負鏈RNA，而且還有高濃度的正鏈RNA，這簡直是匪夷所思！這是一個驚天發現，很可能撼動立世多年的細胞分子生物學的理論基礎。我認為細胞正鏈RNA出現，一定有其生物學意義，值得深入研究。

記得我當時還向科學雜誌投稿想揭示我的發現，但由於我的觀點與主流理論相矛盾，無門無派、人微言輕，所以我的投稿當然石沉大海、杳無回音。

歲月如梭，十幾年過去了，如今新冠疫情撲面而來，美國講求自由民主，自然也不可能像中國政府那樣施行隔離檢驗的政策，以西方人的直線式思維和民主自由的政治環境，政客們一定要找一個靈丹妙藥，直接與新冠病毒對抗並殺死它。這時最便捷、也最符合政府要求的醫學治療方案，自然就是mRNA治療，儘管以前沒有成功案例，但卻能最大程度地安撫民心。所以在這一點上政府高官和生物醫藥公司一拍即合，加速幾種mRNA疫苗的研發和上市。

至於我自己，對施打mRNA疫苗冷眼旁觀，因為以我淺顯的認知，生物細胞不同基因RNA的正鏈、負鏈，在細胞代謝、蛋白合成中的作用問題都沒有搞清楚，就急著合成RNA抗體，這等於是在沙灘上不打地基蓋高樓，出意外的概率太高了，這種抗體的成功率就看政府部門如何統計，本欠缺扎實的科學基礎，所以我堅決不接種。

實際上，大批美國民眾接種RNA疫苗後，毒副作用屢屢發生，有的人直接死亡，有的中風、凝血功能低下，休克者亦不在少數，發燒、胳膊疼、渾身疼痛更比比皆是，只有極少數人注射後沒有大的反應，算是幸運。

新冠病毒的目前Delta變種又掀起了新一波疫情，很多曾經接種過兩劑疫苗注射的大眾，再次被感染，這其實也就印證了我的懷疑，負鏈mRNA直接注射所產生的，未必就是特異的新冠病毒抗體，很可能是某種無效的新核酸體形成物質。而像我這樣的空白對照組，反倒一直健康無恙，或耐受了新病毒攻擊。

以上是我對美國生產、對抗新冠病毒感染mRNA抗體產生極大懷疑的原因，不是宗教信仰，更不是黨派紛爭，而是實實在在的科學原因。目前來說，最有效的預防措施就是加強健身運動，同時服用調理身體的中藥湯劑，至於mRNA和病毒蛋白合成機制，需更深入的研究。