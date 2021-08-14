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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

Delta肆虐 不接種疫苗毋寧死？

薛永康／洛杉磯

﻿「戴口罩及接種可保命，為了個人自由故，兩者皆可拋？」這似乎是美國自2020年初，新冠病毒爆發後到今年疫情的寫照；從疫情初期民眾以個人自由拒戴口罩，迄今只有約50%人口注射疫苗注射。在今年6月疫情解封後，變種新冠病毒Delta再度登陸，據世界日報報導，這是第四波未接種者的大傳染病，不可忽視。

世報不是危言聳聽，因為與日俱增的確診及死亡病例大多來自Delta，且這些受害者幾乎皆未接受疫苗注射！此新冠變種傳染力快、殺傷力強、不分年齡性別皆可中鏢。問題是，可以避免嗎？

追溯至去年疫情初期，眾多民眾以個人自由為藉口，拒戴口罩群聚，造成美國數千萬人確診，60多萬人死亡，為全球之首。在今年2月疫苗開始大規模接種後，拜登盡力鼓勵民眾接種，雖在7月4日國慶日止未能達到預期目標，醫護天使們已盡力使疫情大幅減緩。

但可悲的是，外來的Delta變種再度肆虐，疫苗接種仍為唯一防範之途。目前拒絕接種的民眾仍比比皆是，在全美人口最多的洛杉磯縣，1000萬居民中居然有近400萬人還是拒絕捲起袖子！有何疑懼嗎？如果説怕疫苗副作用，也總比得到Delta病毒好，後者住院急救後沒完沒了，甚至可以致命！

為鼓勵民眾接種，各公家機關及私營雇主給予金錢禮品奬勵，免費疫苗站接送，不需預約及排隊等候，只要捲起袖子！有足夠的免費疫苗供應，醫療人員的悉心照料加上財物鼓勵，試問何處可與美國這個「疫苗接種天堂」更會為民服務、謀福祉？

但拒絕接種的民眾還是為數不少，不論給予任何方便皆不為所動；加上法律未硬性規定接種，仍然可用個人自由作藉口拒絕疫苗注射。在此恕告這些民眾：除非醫囑不能接種，你們那種「為自由、不接種、毋寧死」的視死如歸是一個不顧公共安全的自私行為！你們可以選擇居家閉關足不出戶，絕無任何個人自由在外遊蕩，將病毒傳給他人，沒有任何人需要為你們陪葬！

已經接種的民眾如何保護自己？在個人方面如往常一樣：戴上口罩、肥皂洗手、保持社交距離、不聚眾等。

對於商家，筆者建議，要求客人戴上口罩外，在進入店內前先量體溫及出示接種證明，缺一不可，否則不准進入。沒有證明的客人，只能在餐館室外用餐，室內桌椅間需隔離數呎或是裝置防護板。

政府方面，筆者認為仍需努力勸導那些「不見棺材不掉淚」，拒絕接種的民眾轉念。已經接種的民眾則是不能對Delta變種掉以輕心，需要聽從醫療專家指示，為了自己及他人的安全做完善的防疫凖備。

一位同齡的退休老友目睹餐廳人滿為患、機場擠爆不禁感嘆謂：已經在家被困一年半，再忍幾個月又何妨？所言極是。否則不幸染上變種病毒，豈非前功盡棄、後悔莫及？

疫苗 疫情 口罩

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