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奧運感人一刻 人類的真善美

薛偉（紐約）

看了一個奧運視頻，讓我潸然淚下。讚美、歌頌、反省、羞愧，我百感交集，感嘆不已！

東京奧運男子跳高總決賽，義大利選手Tampberi與卡達選手Barshim兩人陷入激戰，難分難解，比不出高下。裁判最後讓他們再跳三次，但兩人又平分秋色，成績持平。裁判只好請他們以「最後一跳」來決定勝負。

然而，此時Tampberi腿部嚴重受傷，不得不棄權，這等於讓卡達的Barshim可輕鬆獲得金牌。但Barshim卻反而問評審：「如果我也退出最後一跳，我們兩人是否可同獲金牌? 」

評審官商量之後回覆：「是的，你們兩人都可獲得金牌」。聽到這個決定，紅衣紅帽的Barshim隨即宣布，也退出最後一次嘗試。強勁對手做出這樣的君子决定，讓本來只能退居第二的義大利選手Tampberi，忍不住激動地飛撲在Barshim身上，緊緊熊抱著敵手！

他興奮忘我地跪地狂叫、掩面痛哭，卡達的Barshim後來也在隊友的擁抱中掩面而泣。可想而知，在四年一賽的奧運場上做出這樣的決定，讓互不相讓的敵人，變成共享榮耀的朋友。

這何其不易。即使競爭是殘酷的，然而因為愛與義，兩個冠軍同時誕生了！這一刻，沒有輸家！這一幕，沒有國界！我們看到的是：值得相愛與敬重的地球村，我們都是一家人！

這個視頻每看一次、感動一次。這正是奧運精神的最佳典範，這兩個人讓世界沒有距離，只剩下愛與友誼。

然而，與此相反，今天有的東方大國，多少人還有這樣的奧運精神？相互競爭的人們講的不是禮義廉恥，而研究的是孫子兵法、鬼谷子書和厚黑學。殊不知，人類社會就這樣在走向毀滅。有人開玩笑說：人類是地球真正的病毒，而今天所謂病毒正是地球的抗體。這是何等的諷刺啊！

筆者感嘆之餘，希望人們能真正理解奧運精神的真義，以真善美改變世界。

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