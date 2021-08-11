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東京奧運與中國

鄉下老頭（伊利諾州）

2020年東京奧運由於全球新冠肺炎肆虐，延至2021年，終於在反對聲浪中開幕，並在8月8日閉幕。想不到成果豐碩，有20個項目刷新世界紀錄。

美國此次獲金牌39枚、銀牌41枚、銅牌33枚，共計113枚，世界第一。中國則以38金、32銀、18銅，共計88枚，屈居第二。中國運動員首次參加奧運是1932年洛杉磯奧運，共派兩名選手參加，均未得獎。1960年，楊傳廣在羅馬奧運代表中華民國獲得十項全能銀牌，是中國人在奧運得獎第一人。

從1932年到2020年，中國國力已今非昔比，體育水準也有長足進步。2008年並主辦北京奧運，獲獎超過美國。故不論經濟、軍事或體育，今後均將是中美兩強爭霸之勢。回顧歷史，令人感慨不已。

若與軍事和經濟競爭相比，運動場上的競爭遠較公平、透明，有公認的規則決定輸贏。輸了只怪自己，不諉過於裁判或規則。在比賽中挑戰自己，而非以打擊別人為目的。勝不驕、敗不餒，創造雙贏或多贏的局面。這種運動員精神可為人類帶來多少幸福？如果這種精神也能發揮到軍事和經濟的競爭中，則可減少多少災難和痛苦。

此次奧運會，我們看到各國選手相乎鼓勵，加油打氣，沒有敵對立場或有你無我、不共戴天觀念，結果佳績頻出。可惜現實中，政治往往主導一切，惡性競爭大行其道，鉤心鬥角，無所不用其極。

川普為了政治目的，操弄民意，以貿易、國防、人權、新冠肺炎等為題，製造謊言，抹黑中國，挑起種族歧視，發動關稅戰、貿易戰、金融戰、思想戰、制度戰、文化戰。拜登上台，繼續川普政策，結果經濟衰退、社會分裂，害人害己，大啖苦果。

下屆奧運將於2024年在巴黎舉行，希望奧運精神傳承下去，更希望世界走向良性競爭的道路。

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