因新冠疫情 延期一年而幾乎被取消的2020東京奧運 ，在沒有現場觀眾下成功舉行，圓滿閉幕。主辦當局力排眾議，不顧外界請願示威而貫徹始終，膽識可嘉。

日本政府今年初有疫苗後沒有大量引進，增強國人抗疫能力，以致暑期第三波Delta變體病毒肆虐時疫情險惡，疫情可能隨時失控而中止舉辦。對經建發達及重視健康的大和民族來說，是不可思議的錯失。日本人民無法到場觀賞，許多運動員家屬也無法赴日本加油打氣；除了門票和旅遊消費經濟損失慘重，情理上更是永遠無可彌補的虧欠。

可是奧運延期一年帶來的人心惶惶，加上媒體炒作，給運動員帶來心理壓力無可比擬。顯著例子是大家公認可囊括多項體操金牌的美國 非裔選手拜爾絲(Simone Biles)，在團體初賽略有失誤，就宣告心理狀況有問題而退出賽程，直到最後平衡木才出賽而得到銅牌。不過她一直都坐在觀眾席為隊友打氣，風度和精神可嘉。

也就因為她退出，多位隊友有出頭機會，例如苗裔少女李蘇妮(Sunisa Lee)在體操全能賽一舉贏得金牌。說起咱們亞裔的成就和貢獻，另一位沒有受注意的人，是有史以來首次在女子排球得金的美國隊主將賈斯汀‧黃‧奧蘭特絲(Justine Wong-Orantes，母親為華裔菲律賓人)。

她身材雖比其他隊友矮一截，卻是隊中不可或缺的救球能手。她在對方高大扣球殺手猛轟下身手矯捷，屢次奮不顧身撲地救球，化險為夷，助美國隊頻頻過關斬將，最後以3：0輕取巴西，金牌受之無愧。

奧運100多年前開始時，持世界大同理念者推動業餘運動。可是經過希特勒和冷戰時代，漸漸變成不同國家爭奪獎牌以炫耀其政治制度「優越」的工具。例如美國媒體向來把所得金銀銅牌數量列出，斤斤計較和中俄等強敵相比，其實不必要。

業餘選手競技多年前開始讓職業運動員加入，讓運動員有贊助商似合情合理，尤其許多極權國家以政府力量培植運動員，形同職業，因此乾脆大開方便之門。

至於兩岸三地華人和旅外華裔，似可在不靠個子高大的項目多下功夫，例如跳水、桌球等已極有成效。而按人口比例，他日華人運動成就居世界之冠天經地義，其他國族不必大驚小怪。