全紅嬋感動人 也揭開中國面紗

東奧會順利閉幕，中國 失緣霸主，老美再次稱雄。東奧倒數第四天，來自廣東湛江農村14歲小姑娘全紅嬋，三跳滿分，榮獲東奧會10米高台跳水金牌。跳水皇后郭晶晶當場狂熱鼓掌，斷言全紅嬋倒立跳水，將穩坐今後三屆跳水寶座。

喜訊傳來，國人歡呼，全紅嬋家鄉湛江市麻章鎮邁合村熱鬧賽過桑梓中狀元，企業送兩套精裝住宅，一個商舖(小女孩希望開小賣店)，各級政府和企業送來獎金過千萬，企業全包其母昂貴醫療費用，還有遊樂場長期入場券和一車小女孩愛吃的薯條。親朋和村人紛紛登門道賀，鞭炮鑼鼓聲不斷，沾光客夜以繼日堵住家門。天上一輪才捧出，神州百姓仰頭看。

人生事業成功源於才華和運氣。七年前，湛江市體校教練陳華明下鄉採苗，伯樂發現了千里馬，蹦跳力驚人的七歲稚童全紅嬋被選進市體校學跳水，年前以優異成績跨進廣東省游泳隊。每周五天，10米高台跳水每天100次，平台200次，高強度訓練苦不堪言，小姑娘卻覺得好玩，天生一塊跳水的料。

在教練指導下，小全秘練倒立跳水和手掌壓水，東奧會一跳驚人，彌補了郭晶晶沒學會的遺憾。

中國奪得38枚金牌，一路勝美國 ，國內民族主義狂熱達沸點。最後一天，美國反敗為勝以39枚金牌，113面獎牌險勝。中國金牌閃閃發光，全紅嬋最光采奪目，她在鎂光燈前發自內心答記者說：「賺錢是我訓練的動力，媽媽不知什麼病，要花很多錢。我要賺很多錢為她治病」。

從沒去過遊樂場和動物園的小女孩，羞澀地訴說中國運動員從未說出更不敢說的心裡話。農村貧窮小姑娘的純樸、真誠、孝順，國人為之動容，也讓人們看到中國體壇和農村醫療兩張面紗後沉重的面貌。

改革開放後，中國多次榮獲奧運 金牌冠軍。成為世界體壇強國的秘訣，是以體校為基地，從小培訓運動員，以金錢為魔力，重賞勇夫，刺激運動員拚搏，為國爭光又為自己奪取終生享用不盡的財物。各級政府和企業為一塊奧運金牌付出千萬以上錢物，如此巨大誘惑，青少年怎不拚命搏殺？世界各國酬金，怎能望中國項背？

世界第一經濟強國美利堅，一枚奧運金牌酬金只有區區3萬7500美元(下層勞動者一年工資)，外加醫療和大學獎學金。美國奧運金牌獎金只有中國50分之一。各國運動員幾乎是烏合之眾，60天前還在修車、洗盤子、當外賣小哥，哪來的從小培訓和生活費？

各國奧運運動員大多是業餘，參賽前臨時召集拼湊，哪來似中國傾全民之力以重金誘惑運動員奪金？改革前中國體育宗旨是發展全民體育，增強人民體質，友誼第一、比賽第二。40年來政府鼓勵運動員為金錢拚搏，完全違背體育運動宗旨，體育變成大國榮耀的工具。

1984年中國奧運金牌獎金是6000元人民幣，而今飛漲到驚人的2000倍，金錢腐蝕了國人的靈魂。眼望中國運動員摘金豐厚酬勞，美國佬望洋興嘆，望塵莫及。

既得利益者對農村小女孩奧運賺錢為母親治病，深為震憾。朱門魚肉臭，富人和官僚對窮人重病家破人亡裝聾作啞，他們以農村有低額醫保而心安理得。中國低下層醫保幾乎世界墊底，農村小姑娘童言無忌，一句賺很多錢為母親治病，向世界揭開中國農村醫保的面紗。

國人震驚，官家尷尬。現今中國，四肢發達能賺大錢。低下層百姓一年賺三兩萬，要幹333年不吃不喝，才能掙小姑娘一跳的錢。小姑娘自稱從小不喜歡讀書，聽說進少體校不要讀書很高興。日前的答記者問，應是官員沒叫她什麼話不能說，才說出不准說的話。

孩童七年的艱苦訓練，為祖國爭得榮耀，也為自己和家庭贏得窮人驚嘆的財富。國家和運動員雙贏，民間企業家花錢買廣告，效力強大，也是贏家。特色社會主義的強國能力，比世界所有國家厲害多了。世界各國獎金懸殊，同工不同酬，將削弱運動員爆發力。奧組委能否以各國GDP制定幾個等級獎金，以體現參賽者真正的平等？