美聯越抗中 李顯龍示警台灣

新加坡總理李顯龍日前以視訊方式，出席美國 亞斯本安全論壇對話。談到美中關係時，李表示，美國兩黨對美中關係的共識是採取強硬路線，我不確定這是否是對的共識。此番談話，顯然是針對美國近來採取一連串抗中行為，有感而發。

美國國防部長奧斯丁上月29日在越南 會見國防部長潘文江，並與越南國家主席阮春福會談。美國副總統賀錦麗定24日訪問越南。美國高層相繼訪越，目的顯然在聯合越南遏制中共在南海擴張勢力。

由於越南與中國 在南海主權問題有強烈衝突。美國拉攏越南，與越南加強軍事合作，甚至不排除與越南建立準軍事同盟。但李顯龍勸告美國，不要把中國當成敵人或企圖拉幫結派對付中國，因為不知道美國人是否體認到，如果美國決定將中國視為敵人，他們面對的會是多麼難對付的敵手。

對照當年越戰，美國現在拉攏越南，顯得格外諷刺，清楚地向世人表露，國際間沒有永遠的敵人，也沒有永遠的盟友。

據統計，美軍在越戰中陣亡超過5萬8000人，受傷30萬人，2000多人失蹤。北越有110萬人死亡，60萬人受傷，33萬人失蹤。當年如此重大傷亡，卻未妨害今日握手言歡，昔日的死敵變成今日的盟友，可見美國動向完全是以眼前利益為導向。

美國一向標榜民主、自由與人權。雖然越南在民主自由與人權方面，無一合乎美國標準，但美國卻為了對抗中共，積極向越南示好。證明在美國眼中，國家利益與戰略目標，遠遠勝過民主自由與人權的價值。

美國當年與庫德族、阿富汗政府並肩作戰，對抗伊斯蘭國與神學士(塔利班)政權。但當美國利益轉變時，竟毫不猶豫地自阿富汗撤軍。目前美國為了遏制中共，也不斷發出友台言論，令台灣若干人士產生幻想。李顯龍指出，中國大陸不會單方面對台灣採取行動，但存在很大的誤判或意外的危險。

李顯龍語重心長。台灣在處理兩岸問題，發展台美關係時，必須有全方位的考量，以宏觀、長遠的視野，維護台灣可長可久的利益。（轉載自聯合報）