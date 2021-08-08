外行領導內行 政治應還給專業

最近看海地總統被刺殺，緬甸翁山蘇姬被軍事政變，美國今年元月國會暴衝，各國政治發生了什麼大事？

亞里斯多德的名言，「人是政治的動物」，孫中山先生說「政治是管理眾人之事」；台灣 政治學者浦薛鳳曾創出政治五要素，即：人物、思想、勢力、制度、現象。

政治本是一門專業，它培養政治人物的宏觀視野，也訓練公僕管理社會的職能。中華民國前考試委員侯暢教授經常鼓勵政治系學生，不僅學習政治思想，更要有「萬人敵」的領導溝通能力與胸襟。綜觀上述，重點都在人物，然而政治人物思想、領導與溝通的能力及胸襟，並沒有普世衡量的標準，也沒有考證照的需要。

所以一般認為入門政治的門檻要求很低，可以邊做邊學。因此醫師、歌手、商人、教授、受害人家屬，都可藉由選舉入行政治，而其表現大抵平庸。政治專業就在這樣的大環境下被「邊緣化」了。

當今對時局語出驚人者成為「政治名嘴」， 只要敢於參與選舉，三兩下也成了「政治人物」。如果長袖善舞，就說這人喜歡「搞政治」； 不喜歡的人就說「政治是骯髒的」。前立委朱高正引用德國哲學家的話「政治是最高明的騙術」。這些我們可以理解為政治在實務上已脫離政治理論的指導方針。放眼當今，這樣的「政治」給國家社會造成「公害」，政治一詞成為「貶抑」。

政治是一門專業，它涵蓋世界主流的中西政治思潮、政治思想史、政治制度史，到主要國家的憲政制度； 比如「總體政治學」對國家藍圖的願景規劃，「個體政治學」及於每位公民的政治社會化，「小眾政治學」應該培養國家公務員如何管理眾人之事，「動態政治學」就是透過公共政策，民調測驗， 掌握民意如流水的分析。

政治當然是專業學科。回看哲學、經濟、財稅、法律、生物、教育、物理、化學，大家都相信是專業，唯政治沒有被視為專業。

我們可信手捻來的中美民主國家非政治專業當元首的案例，如台灣李登輝以農業經濟專長從政，貴為元首，主持六次修憲，把台灣修成「半總統制或雙首長制」的荒誕體制，用選舉把自己搞成「黑金教父」。後續元首都以「法律人」出身的技術官僚從政，但他們有「法匠」，有「玩法」的，他們並未曾受過國家宏觀視野的垂煉，以為「有選舉就是民主」，膚淺認知未嘗不是造成今天台灣社會沉淪的原因之一。

再看美國，川普一生在經商與破產間遊走，突發奇想從政，他2016年初選更誇口如果共和黨不提名他，就退黨自行參選。川普那懂得政黨政治的精髓，只有利害算計。當選總統入主白宮 ，一夜之間成為全球囑目的政治人物。

在白宮四年渾然忘我，信口開河。政策上反覆無常，以美國優先 ，忽悠選民， 挑動國際紛爭。渾然不知政治人物的「一字之褒，榮於華袞；一字之貶，嚴於斧鉞」的深意。

今天很多國家政治的紛紛擾擾，有很大部分是緣於「外行領導內行」，「劣幣驅逐良幣」之故。本文呼籲識者應該把「政治實務」還給「政治專業」吧。