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火裡來 水裡去
黎啟鏗／洛杉磯
2021-08-05 02:53
悲來歡受澀轉甘，烈肝柔腸爆溶憨；
朝勞晚息陽降陰，火來水去化祥雲。
水裡來，火裡去
出權貴家修苦行，鳯凰赤焰鑄真身；
血肉鑲嵌銅鋼骨，水來火去龍長吟。
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