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金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

火裡來 水裡去

黎啟鏗／洛杉磯

悲來歡受澀轉甘，烈肝柔腸爆溶憨；

朝勞晚息陽降陰，火來水去化祥雲。

水裡來，火裡去

出權貴家修苦行，鳯凰赤焰鑄真身；

血肉鑲嵌銅鋼骨，水來火去龍長吟。

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紐約客談／葛謨政治生涯 已走到盡頭？

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