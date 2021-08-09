給要求接種疫苗證明的餐廳點讚

8月2日的世界日報上有一好一壞兩個消息：壞消息是洛杉磯縣新冠病毒確診連續兩天破3000例；好消息是越來越多主流餐廳，要求顧客出示疫苗 接種證明，才能入內堂食。

不止是洛縣，全美各地新冠病例大多是未注射疫苗得到Delta的病人。這個變種傳播力強、殺傷力大，連已經接種疫苗的民眾都可能被感染。而未接種的民眾易受感染外，也是病毒傳播媒介，接種疫苗成為唯一防範病毒擴散之途。

由於沒有法律約束，民眾可以不理警告，也不顧慮他人而拒絕接種。政府或商家给予的財物鼓勵、交通接送方便也成效不彰，目前拜登 總統下令，所有聯邦政府雇員必須接種，強制全民接種雖為理想，但是非常困難。唯一能行的方法不再是請求、討好這些不顧大眾安全的自私民眾，而是給予他們生活上的不便，例如要求出入某些場所需要接種證明。期盼這些「不便」能夠讓他們回心轉意捲起袖子，對他們自己不易得病外，也保護了大眾安全。

據世報，一些西好萊塢主流餐廳已經開始要求客人出示接種證明，或過去72時內的檢驗報告。Conservatory餐廳東主Paul Kalt說，「這是一個困難的選擇，儘管失去一些客人，我們寧可現在受打擊，也比再度關門、讓更多人冒風險的好。」

Paul的確有遠見，他明智的決定保護了員工及客人，減少了病毒傳播風險，未接種的客人會止步，雖然生意會因此受影響。而華資業者尚未跟進，可以瞭解被關閉了一年多再開張，期待門庭若市是無可厚非，遑論選擇顧客。可是華裔業者也應深知「長痛不如短痛」，如不盡一己之力幫助疫情 控制，否則生意萬一再被關閉，能否再得到已負債累累的政府救助，也是另個問題。

在此除了給要求出示接種證明的餐廳點讃外，也希望華資業者盡快跟進，不只保障自己的生意前景，也維護大眾安全及公共健康。