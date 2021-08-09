DNA之旅實驗 打破世界族裔藩籬

美國是最大的移民國家，也是族裔歧視最嚴重的國家，只要族裔觀念還存在，一定會有強勢族裔對弱勢族裔的歧視，比方說白人有高高在上的優越感，其他族裔都是被歧視的對象，非裔地位還在亞裔之上。

最近讀到一項頗發人省思的「DNA Journey」實驗，參與實驗的人，最初被訪問時泰半很有本位意識，比方說，英國 人很以家族愛國衛國為英國打仗而自豪、法國人自認最優秀、冰島 人覺得自己最強大、孟加拉共和國人說很愛國、庫德族人以本身傳統文化為榮。

若問他們對世上其他國家及民族，有沒有特別不喜歡或無法相處的? 即便白人對其他白人國家也有不滿，英國人說不喜歡德國人；法國人說起其他國家滿臉不屑；古巴人說不喜歡法國人；庫德族人討厭土耳其政府；非裔強調自己是有尊嚴的；孟加拉共和國人特別不喜歡印度和巴基斯坦，因這兩國總是衝突不斷；靠近北極圈的冰島人因地域關係有點孤芳自賞，強調自己100%血統純正、自己是最強的。看來人都是有偏見，且歧異還不小，這次實驗亞裔部分，只有孟加拉人參加。

「DNA Journey」實驗的目的，在於提醒人有沒有思考過「我到底來自哪裡？」、「我跟其他族裔的人可能有共同點嗎?」，實驗是每個人把口水吐在試管中，兩周後看結果，每個人的故事都在那試管中。

結果揭曉時發現，討厭土耳其政府的庫德族人的根，其實就是土耳其。冰島人的血統裡竟然包括東歐、西班牙、葡萄牙、義大利、希臘這麼多國家，以為自己孤懸北極圈的冰島人，其實離歐洲一點都不遠。自視甚高的法國人，有32%英國血統、31%義大利-希臘、17%愛爾蘭、14%西班牙-葡萄牙、3%德國、東歐/芬蘭-俄羅斯/斯堪地那維亞，也各占1%，法國人血統之複雜簡直不可思議。很自豪而不喜歡德國人的英國人，只有30%英國血統，卻有5%德國血統。連孟加拉人也有11%英國血統；古巴人有東歐血統，實驗結果全部出乎意料。

實際上，每個人的DNA，一半來自父、一半來自母；父母也一樣各有50%來自他們的父母，以此類推，就發現祖先的一點一滴就這樣不斷流傳下來，成為現在的我們。實驗機構有來自世界各地的DNA樣本，很長一段時間收集後，他們將參加者的DNA測試與來自世界各地樣本比較，然後看到世界每個地區獨有的特殊相似之處，這就是如何判斷參加者來自那個國家地區的百分比。

以目前技術，AncestryDNA對每個測試標記的平均準確率超過99%。結果所有這些參與實驗原來有偏見的人，知道自己的DNA後，反而主張應強迫每個人都做測試，認為如果每個人都了解自己的淵源，這世上就不會出現極端主義，也不會堅信真有純種民族的存在，體認到大家都有親屬血緣關係，也發現每個人跟世界的共通點比想像的更多。有人覺得知道結果是非常美妙，有人感嘆自己是真正的「世界之子」，多數人都很感動。那麼會不會想要去自己基因中所有國家旅行？大家都說「要」！

參加「DNA Journey」的人發現，他們與其他人的共同點，比一般人想像的要多，深切感到「若要打破藩籬，需要先打開心胸 」。