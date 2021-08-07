正確評估黑貓中隊歴史價值

中華民國99年9月國防部編印出版「高空的勇者 —黑貓中隊口述歷史」上市已逾十年。8月2日洛杉磯 僑界為黑貓中隊前隊長王太佑上校之喪舉行公祭，覺得有些話要代他補白，因為，這是中華民族歷史人物評價的時刻， 王太佑隊長及其隊員都是真正的民族英雄，因為他們的功勞，促使過往50年没有世界大戰，兩岸人民可以和平交往，促進經濟發展。

「洛杉磯空軍大鵬聯誼會」是中華民國八一四空戰英雄張光明會長，聯合數百位退役將士在1980年8月17日創始的美國 民間團體。王太佑隊長一直支持這個社團，他是我們的資深顧問。過去，我們理事會常在他家中聚會，討論會務、慶生會、切蛋糕，我們真是一家人，同喜樂，共哀愁。

在「高空的勇者」訪談中，王太佑義正辭嚴地表示：「外界有人以、間諜、 平民身分…等來稱呼我們，我要嚴正地說，每位隊員都是以堂堂正正的中華民國空軍軍官進行任務。因為我們以身為空軍為榮。」

王太佑傳承的是筧橋精神，空軍信條第六條「空軍犧牲的精神，是要有不再生還的血性。」成為黑貓隊員遺傳基因，炎黃子孫犧牲奉獻的對象是中華民族，國父孫中山先生領導革命成立的中華民國，當時得到華僑及美國支持，抗日戰爭中，中華民國成為美國的盟邦，現在復國建設也不能缺席美國。

回顧過去的一甲子，中國 大陸政治環境變化巨大：從三面紅旗運動到文化大革命，四人幫的倒台到鄧小平的復出，中美建交到兩岸和平交往。現在，面臨中美邦交對峙，政治丶軍事、外交丶科技…互卡脖子的時期，何時在國與國之間可以恢復正常交往？走進大同世界的理想境界？只有上帝知道。

敵乎？友乎？國家之間只有永久的利益，沒有永遠的朋友。

黑貓中隊出場，快刀計畫（Project Razor) 的誕生，正是那個冷戰時代的產品，作為執行任務命令的黑貓中隊成員，他們都是值得被尊敬的一流軍人。

黑貓中隊自民國51年到63年，共執行220次偵照任務，航跡遍及大陸30餘省，涵蓋面積1000餘萬平方公里。殉職飛行人員十人，被俘生還兩人，U2作戰折損六架，訓練折損六架，犧牲十分慘重。但帶回的偵照情報，卻成為捍衛民主自由國家的戰略決策根據，因此穩定了世界與兩岸和平。知己知彼，才能百戰不殆。

我們敬佩黑貓中隊的理由，不僅是藝高人膽大，更在於他們的大愛、決心與勇氣，因為他們落實了孟子「自反縮，雖千萬人吾往也。」的人生抉擇。每一趟任務都會面臨大智、大仁、大勇的考驗。孟子對大丈夫的量尺：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」的堅持。他們都符合；被擊落的隊員，離開空軍20餘年，仍然忠誠堅持歸隊。

王太佑老師是福將，圓滿完成十次重要任務，後來轉到華航747機長，直到限齢退休。他老年雖然有些飛行職業病。人工關節置換也帶來不少折磨，但不礙他享95耆壽。

論語：「智者樂，仁者壽。」大鵬聯誼會的前理事長王秀發，官校33期畢業，是王老師的及門弟子，即曾多次講過王老師的智慧與愛護學生。我代表理事會在今天的場合特別向他説聲：「王顧問，我們謝謝你，一路好走！」

中國人常常在年節時彼此祝福「五福臨門」「福壽雙全」，王太佑老師的一生經歷丶真是如祝如禱：婚姻美滿，生活無虞，家庭幸福，妻賢子孝，兒孫滿堂，僑社讚譽。這是老師一生的福報，我們衷心向家人祝賀；也請師母節哀順變，保重身體，需要大家幫忙時，我們可以隨時到達。相信老師在天上可以得到永遠的安息，享受天堂的福樂。

後記：8月2日是中華民國空軍前黑貓中隊隊長王太佑上校的公祭告別儀式，我是洛杉磯空軍大鵬聯誼會的前會長，特別代表同仁參加公祭，並以「正確評估黑貓中隊的歷史價值」短文，呈獻在王上校靈前，表達同仁們衷心感謝。並向不畏艱險、犧牲的民族英雄致敬，勉勵後進見賢思齊。