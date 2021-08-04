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小S是台獨？小粉紅製造兩岸仇恨

季節（台北市）

東京奧運備受全民關注，藝人小S也替羽球選手戴資穎打氣，但竟然只因使用「國手」一詞，就被部分大陸網民認定小S支持台獨，還失去四個大陸品牌代言。

2006年陳水扁貪瀆案被踢爆，小S聲援倒扁運動；同年，小S在節目上公然表示「我以中國人為榮」；2020年，針對新版歷史課綱刪除武則天和三國歷史，小S公開質疑，認為不應刪除；去年1月，新冠肺炎在大陸爆發之際，民進黨政府禁止口罩出口，小S公開支持姊姊大S從日本買口罩捐給武漢，強調「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」

做過上述四件事情的人，有可能是台獨分子嗎？對台灣政治生態和社會氛圍稍有概念的人都知道，可能性微乎其微。

至於「國手」一詞，就中華民國國民立場而言，稱呼代表中華隊出賽奧運的選手為「國手」有什麼錯？認同中華民國從來不等於支持台獨。

筆者反台獨，但也反對這種不理性「出征」的大陸「小粉紅」網民。「小粉紅」知道小S去年主張送大陸口罩是怎樣被台灣民眾「出征」嗎？當時她在台灣的代言廣告因此被撤換，損失至少300萬元(約10萬美元)。

許多認同中華民國的人是反對台獨的，「小粉紅」不分青紅皂白把這些人當成台獨，製造更多敵人，根本就是現代義和團，只會製造兩岸仇恨與對立甚至兵戎相見，對中華民族的偉大復興毫無貢獻。（作者為新黨輿情中心主任，轉載自聯合報）

小S 東京奧運 台灣

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