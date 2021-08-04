兩岸流汗競爭 不要流血戰爭

這幾天在日本東京奧運場合中，經常看到兩岸選手激烈競爭，包括羽球男子雙打，台灣 王齊麟與李洋擊敗大陸李俊慧與劉雨辰，而女子單打台灣戴資穎負於大陸陳雨菲等，比賽結果不論誰勝誰負，兩岸選手都表現了高度運動家精神，勝不驕敗不餒；尤其是當戴陳兩人賽後仍相互擁抱、彼此祝福，更令人感動。如果兩岸關係能像彼此在運動場合一樣「流汗競爭」，那就絕對不會走向「流血戰爭」一途！

台灣在1991年年5月終止憲法「動員戡亂時期臨時條款」，從法律角度而言，不再視中共為叛亂團體，自此之後，期盼兩岸能從敵人逐步改為競爭對手，進而成為合作夥伴，如果能成為兩岸一家親，那就再好不過了。

歷史發展脈絡也正朝這個方向前進，自從1987年台灣開放民眾赴大陸探親以來，經過30多年發展，目前中國 大陸是台灣的最大貿易夥伴，第一大出口與第一大進口地區，更是對外貿易順差的最大來源，同時也是台商對外投資 與人民出外旅遊最多的地區。兩岸早已從過去的敵人關係，進展到密切的合作夥伴關係。

而在大陸全面建成小康社會並進而邁向現代化社會主義道路的過程中，台灣也做出了極大貢獻，截至2021年4月底，台灣共核准4萬4538八件赴中國大陸投資案，核准金額為1932.3億美元，若再加上台商從第三地轉投資，投資金額遠遠大於此數。

若據中國大陸統計，截至2020年12月，共核准台商投資案件超過11萬7186件，為中國大陸帶來資金、技術、管理、通路、稅收、工作機會與創匯等，同時也為兩岸經貿往來搭起交流合作的平台。

目前台商在大陸各大城市均成立台資企業協會，目前約有150個，對當地經濟發展做出一定程度的貢獻。舉其犖犖大者，江蘇昆山在過去曾有8000多家企業，其中4000多家是台資企業，占50%，而雇用勞工與貢獻的稅收各約占60%，創造的外匯收益約占70%，由此可見在大陸發展的道路上，台灣不但參與且做出極大貢獻。

當然在兩岸經貿往來過程中，台灣也受益匪淺。舉例而言，2020年台灣整體貿易順差為593.9億美元，而對中國大陸加香港的貿易順差為866.5億美元，若是沒有中國大陸加香港出口順差的貢獻，台灣貿易將面臨272.6億美元的逆差狀態，經濟也將呈現負成長，也就是說大陸市場是台灣經濟成長的源泉。

而自2009年6月30日台灣開放中國大陸企業來台投資後，截至2021年4月，一共來台投資1472件，投資金額為24億2000多萬美元，雇用了上萬名台灣幹部，對台灣經濟成長、就業、稅收有一定程度的貢獻。

在兩岸貿易投資如此密切的狀態下，合則兩利，鬥則雙輸。在21世紀的今天，生活在兩岸的同胞有能力也有智慧，以和平方式解決彼此爭議，希望雙方都能有東京奧運兩岸運動家的精神，進行「流汗競爭」，千萬不要意識形態作祟，而使得兩岸重蹈「流血戰爭」的歷史悲劇！（作者為中國國民黨大陸事務部副主任、海基會經貿處前處長，轉載自聯合報）