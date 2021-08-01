百年中共是進化或退化？

7月1日，中國 共產黨建立100周年，經歷100個腥風血雨又反覆無常的春秋，中共 有怎樣的演變？是與時代一同進化，還是逆時代往後退化呢？或原地雜亂踏步？

100年前，中共在蘇聯國際共產主義力量協助下成立，追求先進共產主義烏托邦，領導工農兵無產階級人民群眾想解放世界，煽動血腥暴力奪權革命。中共解放中國大陸的複雜鬥爭中，既有共產主義本土派與國際派的鬥爭，又有日本侵華戰爭中與國民黨鬥爭。很多對民族主義愛國認識不透澈的人士，在爾虞我詐的政治幻術中被犧牲，類似顧順章全家滅口那樣的慘案，是解放世界的救國救民者所該為乎？

1949年，毛澤東站在天安門城樓高喊「中國人民站起來了」，卻一直假借人民名義，不惜把人民打到跪下去，改造人民來解放世界。於是用人海戰術為北韓金家打韓戰，消滅被俘國民黨敗軍的威脅，轉化內部爭權危機，向蘇聯爭奪解放世界領導權，無異是一舉數得的高明政治鬥爭伎倆。

韓戰結束，中共內部路線鬥爭又不斷互相殘殺，惡性循環歷史封建政治的殘酷惡鬥，以致爆發極左激進的文化革命。韓戰後公開與美國為敵，打倒美帝成為目標及動力，加上與國民黨在東南亞各國華人 社會中鬥爭，中共公開支援東南亞各國共黨革命造反，用民族主義愛國精神煽動當地華人自殺式革命造反，公開干涉他國內政，不惜摧毀華人社會作陪葬。這些是否是中共解放世界的進化性鬥爭呢？

1965年印尼共黨政變失敗引發屠殺華人排華，1967年緬甸內訌引發排華，1969年馬來西亞華巫衝突排華，1975年柬埔寨赤柬奪取政權後大屠殺排華，1975年越共打垮南越政權後摧毀華人社會的排華，都是中共推動極左激進解放世界及打倒美帝的政策造成，很多民族主義愛國盲目華人慘死在偉大中國人民製造的外援武器下。

這頁歷史在輝煌中共百年黨史中是空白的，中國人民毫無所知。中共犧牲海外華人乃不用成本、不用負責任又具有成效的鬥爭，算不算是當年超越時代的進化呢？

毛澤東逝世，江青等四人幫被捕，文革結束。鄧小平復出掌權，在蘇共及越共南北夾擊威脅下，中共放棄歇斯底里反美政策，聯美抗蘇，1979年對越共進行自衛反擊戰，解放世界幻想宣告破滅。中共為消滅越共建立印支聯邦野心，不再支援東南亞各國共黨，解散泰共及馬共，是泰、馬、星及菲律賓等國華人社會未被摧毀的原因，中共對海外華人表面仁慈，可看作與時代進化嗎？

1989年6月4日天安門流血事件，人民軍隊屠殺人民，最後以鄧小平為首八個掌控軍隊的老軍頭獲勝，槍桿子指揮黨，趙紫陽被捕，中共質變，共產主義理想幻滅，重覆中國歷史上封建政治。

據說當時掌控政權八大老之一陳雲，主張政權交由紅二代掌控，鄧小平透過讓一小部分人先富起來政策讓太子皇孫暴富，與皇親國戚一同騎在人民頭上誓死捍衛政權。中國在清朝後再出現由共產主義孵化出來的強大紅朝，是中共逆時代退化現象嗎？

在鄧小平、江澤民及胡錦濤掌權時期，經濟蓬勃發展，對人民監控較寬鬆，與美國維持友好關係，很多人以為中共會實現無產階級人民群眾當家作主的承諾。但為保障中共紅朝萬世代代紅，繼續騎在人民頭上作威作福，唯有帶領人民向外強硬擴張，達到麻醉及操控人民效果。於是在南海造島建軍事基地，公開撕毀中英香港聯合協議，摧毀香港，藉詞打擊台獨而對台灣咄咄進逼，在疫情全球爆發後對西方發動戰狼外交，鼓吹東升西降，這是類似要解放世界的進化，還是倒退到慈禧太后、義和團及秦始皇時期意識形態的退化？

100年來不斷演變的中共，建構盤根錯節的紅朝，滿朝太子皇孫皆榮華富貴，以後如何富黨強黨？是向前進化，往後退化，或原地雜亂踏步？拭目以待。