評中共給美國畫「三條底線」

中共 外長王毅日前對美國 會談畫「三條底線」：一，不得挑戰或顛覆中國 特色社會主義道路及制度。二，不得試圖阻撓打斷中國發展進程。三，不得侵犯中國國家主權。他並說涉疆、涉藏、涉港不是人權民主問題。台灣問題是重中之重、台獨膽敢挑釁，中國有權採取制止手段。

首先，中國特色社會主義道路及制度，是中共美化當今中國狀況而妄自命名，實際是「瞎摸石頭」長達72年，至今卻仍「過不了河」的荒唐獨裁道路，是貧富懸殊的「權貴資本主義」道路。

單求發展經濟，拒斥基本人權的封建制度，不斷面對中國人民在內的世人嚴厲質疑及挑戰。美國只是普世價值的領導者，但顛覆中國特色獨裁主義道路及制度，卻早已是崇尚自由民主的廣大中國人民、香港人民、台灣人民，及世界公民共同的職志。

其次，中國發展進程如今公然與世界潮流對抗，從1989天安門大屠殺到如今冷血扼殺香港民主，充分證明中國發展被中共扭曲，直接與普世價值正面衝撞。阻撓打斷中國朝正向發展的黑手，恰是中共獨裁政權。

再次，中國國家主權絕不能由中共這個外國勢力來定義。嚴格說，中共是歐洲舶來的漢奸政權，他們主張馬列史毛共產主義，早已徹底破產，被丟進歷史垃圾堆。涉疆、涉藏、涉港當然是人權民主問題，但中共一涉及人權及民主，立即慣性顛倒是非，快速轉移自己獨裁的焦點。

中國人建立的正統中國合法政府「中華民國」，長期向全世界展現中國人其實與歐美人民一樣，適合擁有民主。堅決反民主的中共，面對中華民國視為眼中釘、肉中刺，必欲除之而後快，如此台灣問題當然是他們的「重中之重」。

一言蔽之，美國不可能做到中共設的「三條底線」，美國不會放棄一向堅持的立國精神與基本價值觀。中華民國最具資格反駁中共這三條底線，惜乎長久以來中共僵化的對台政策早已把台獨豢養壯大，尤其香港「一國兩制」徹底破產，台獨積重難返，只差不會宣告法理台獨挑釁中共而已。

如今中國和平統一的殘局、敗局，完全是中共一手造成，他們毫無理由怪罪任何因素。中共若在沒有法理台獨狀況下武力攻台，美日已多次宣示必會引發國際戰爭。這場戰爭必將強烈撼動中共政權，甚至導致中共垮台。

「三條底線」無論美國或國際社會必會當成是獨裁政權的夢囈渾話，嗤之以鼻。中共除了自曝其短，不會有任何實質效果。