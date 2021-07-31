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舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

陰陽分合

白雲飄／洛杉磯

十億男女各隔離，十對男女一起居，

二百年後來驗算，十億清光十對囂。

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