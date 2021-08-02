中國皇后號 追溯中美經貿起源

1774年至1786年美國 獨立戰爭(American War of Independence)英國 軍隊和13州殖民地民兵作戰，英國兵敗，美國13州宣布獨立。

1785年至1786年，有37艘美國商船駛抵中國 廣州；這些船隻繞道南非好望角，經印度洋進入印尼、菲律賓南海，再到達廣州。在1840年中英鴉片戰爭之前，廣州十三行商是大清帝國唯一合法國際通商口岸。

1784年由波士頓鄰旁Salem港，一艘名為「中國皇后號」（Empress of China)商帆完成中美貿易首航。在一年內，有37艘掛美國旗（老廣稱花旗國）船隻到廣州進行貿易；船中裝載貨品主要是野生動物皮毛，這是中國富貴人士最愛的珍貴皮料（孟子「衣狐貉者」），再者是美國產「西洋蔘」。從中國運回的是茶葉、肉桂、瓷器及雜貨。

「來自Salem友誼」(Friendship of Salem)瓷碟，為一套瓷器的代表性大碟。由美國藝術家設計，委託廣州瓷器工厰燒製。碟子左邊是1830年廣州十三行圖案，右邊是1830年紐約港口形象，中央是高懸美國旗在大海中航行風帆。這套紀念瓷器是美國紀念瓷碟收藏者的項目之一。

1842年中英簽訂南京條約，大開門戶。隨著太平天國之亂(1850-64)，以及美國南北戰爭(1861-65)，中斷了美國商人以「皮毛換取茶瓷」的早期中美貿易。

2021年中美關係緊張，中美貿易成為爭執焦點；從1784年「中國皇后號」帆船展開237年的中美貿易關係，將何去何從，引人關注。特追溯中美經貿起源，與讀者分享。