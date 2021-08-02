學習奧運精神公平競爭

由於新冠病毒肆虐全球，2020年奧運延到今年才在東京開幕，與會者包括206個國家、1萬1000運動員，其中美國隊派出613位為首，另外有13個國家只各派出2位出賽。據奧運歴史，有72個國家從未得到任何獎牌，但仍然踴躍參加。不論輸贏及隊員多寡，代表自己的國家「參與」全球最有意義的體育活動，實為奧運的精神之一。

這次東奧年紀最小的，是來自敍利亞的一位12歲桌球女選手。在新增滑板項目裡，女子組中也多為15至20歲年輕選手，在高難度動作中摔至堅硬水泥地上不乏其人，但沒人喊痛，皆能再接再厲完成比賽。

南韓射箭隊以一分險勝台灣 隊，後者服輸之餘仍向勝隊恭喜；在足球比賽中，有意無意被對方用腿絆倒的情況層出不窮，鮮有語言及肢體衝突，而被絆倒者也常被對手扶起。這也是一個不論年齡、贏得光榮、輸得起、有風度的奧運精神！今年東京奧運 是否符合奧運宗旨？

依據國際奧委會，奧運五個圓環代表全球五大洲，奧運的目標是盡力發揮奧運精神，用運動方式教導年輕人避免歧視，建立和平及更好的世界。達到這個目標，需要的是彼此之間的瞭解、友誼、團結以及公平競爭。

今年的奧運，地主國日本 為了避免新冠變種病毒Delta傳播，決定不開放現場觀眾；之前所有的準備花費包括服務業預期的收入皆付諸東流，但為維護大眾安全，包括避免外來觀賽的遊客染疫，日本政府寧可犧牲經濟的作法實現了奧運宗旨，建立與各國溝通達到共識，盡力抑止病毒傳播的世界！

在比賽方面，如上述運動員靠著自己的能力競爭、勝不驕敗不餒、服從裁判、贏得光榮也輸得起，沒有大國小國之分，從比賽中獲得「公平競爭」要義，符合奧運「教育年輕人」的宗旨。

不久後，這個四年一度的奧運即將閉幕，世界各國好手能在這個疫情嚴重的非常時期，齊聚一堂競技實為難得！奧運沒有持著任何政治立場，但政界人士可以效法奧運精神，在與其他國家公平競爭時達到共識：自己盡力求進步外，不阻礙他人發展、沒有高低之分，同心協力為建立更好的世界努力。