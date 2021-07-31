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舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

早安碼頭

楊遙／聖彼渚

東方魚肚白，滄海放橫流。

獵獵風隨意，翩翩燕忘憂。

吊車揚巨臂，貨櫃起高樓。

汽笛聲情茂，殷勤報碼頭。

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