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致拜登 請撤換國務卿布林肯

李金瓶／亞凱迪亞

拜登總統閣下：您任命的國務卿布林肯目前表現令人大失所望，他的資質距離此職務的最低要求有極大差距。這不僅是我的個人意見，也是廣大聽眾群大部分人的看法。您上任已半年有餘，而您重整世界的新計畫並沒有達到預期的效果，您期待的中美關係改善也毫無進展。布林肯的無能就是主因。

布林肯缺乏足夠的表達能力，他缺乏行政經驗領導龐大的國務院，他更缺乏足夠的說服力，所以未能說服世界重要國家重視您新外交政策的優越性。作為國務卿他沒有能力帶領美國，走出川普時代的外交困境。

布林肯沒有做國務卿所需要的高度，也沒有足夠聲望，又缺乏國務卿應有的雍容大度，更沒有在正確的時間說正確話或是做正確事的能力。

因為這些天生缺陷，導致他得不到各國領袖尊重。您的外交構想因而也無法得到有關國家重視，更談不上熱烈的響應。

艾森豪總統的地位，因國務卿杜勒斯任內的縱橫捭闔而大放異彩。同樣的，沒有季辛吉的才華橫溢，尼克森的歷史地位也就乏善可陳。

川普留給您一個外交爛攤子，然而這對您來說也是一個極大的機遇。如果您能羅致一個適當的國務卿人選，您進入美國總統名人堂的機率會大大增加；然而，只要布林肯繼續在位，您的歷史地位可能就不會太高。

不管您認識布林肯多久了，不論他過去對您展示了多大的忠誠。如果他不能勝任這個職位，只有請他走路。畢竟國家的利益高於一切。

布林肯 國務卿 美國

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