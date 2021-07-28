鄭州天災人禍 官府難逃罪責

超級暴雨 重創河南 ，災難降臨，鄭州 政府官員和各部門無所作為，靜候上級命令，全體「躺平」，民眾無奈自救，災難慘不忍睹。政府和媒體稱千年不遇超級暴雨，歸咎於蒼天無情。超級天災無可質疑，關注鄭州災難全過程的國人和海外人士，紛紛痛斥政府失責，面對災難不作為。

以人民的名義，民眾指控政府三大失職罪：一，鄭州氣象局19日連發五道紅色暴雨預警，呼籲停課停業，迅速做好防禦，然而市府置若岡聞，沒有採取任何措施，當天各項社會活動照常，如此嚴重失職，罪不可恕！

二，當天暴雨傾盆，鄭州淹城，政府毫無預警，居高臨下的常莊水庫全力洩洪，洪水洶湧奔向市區，地鐵五號站嚴重淹水，車廂水過胸部，造成多人溺亡。京廣隧道車輛擁擠，五分鐘內洪水淹沒隧道，估計車輛數百，出事後封鎖隧道，馬上軍管，死亡人數成謎。筆者呼籲成立特別法庭，向民眾公開隧道監控錄相。公布死難者姓名，予於國賠，全國哀悼。

三，向國人坦白交代常莊水庫無預警決堤真相。河南中東部大平原，號稱中華糧倉。近百年發生三次嚴重水災。1938年6月9日為抗擊日寇侵略，國軍採焦土戰略，花園口決堤，淹沒30縣，70萬人溺亡，千萬人流離失所，決堤前據說花園口百姓獲發五元大洋逃亡費(能買50斤牛肉)，因戰爭決堤水淹大平原，為國家存亡百姓遭了大難。

1975年8月8日凌晨，河南板橋等地眾多水庫在暴雨中潰堤，紀登奎、李先念半夜接到河南告急電話，兩人急撥鄧小平家電話，公主鄧榕接聽擋駕，告知老爺子已安寢，不可打擾。實則鄧與丁關根在家打橋牌，痛失中央和軍隊救援。板橋潰堤，死亡24萬人，上千萬人受災。

天災不可抗拒，現代民主國家無不將賑災作為政府火燒眉毛的大事。某國元首出訪途中，接到國家突發嚴重災情，即刻取消外訪，回國指揮救災。

12年前高雄小林村遭遇暴雨泥石流埋村，400多人遇難，民眾指責政府救災不力，遲來的馬英九親臨小林村，沉痛向災民鞠躬下跪，為政府救災遲緩懺悔。

1966年3月8日，河北邢台6.8級地震，周恩來總理冒著餘震看望災民，指揮救災，感動無數國人。日前德國西部暴雨大災，死亡近200人，總理梅克爾快速趕到災區視察，每人發放5000歐元救濟金。

隨後的鄭州大水災，省府在權限內調150名武警救災，中央撥1億人民幣救災金，每個鄭州人平均10元人民幣。災情期間，沒有市省中央領導現身。指揮一切的皇上現身拉薩，興高彩烈享受哈達鮮花歌舞。

自由國家氣象台發布天災預警，代表政府崇高權力。香港天文台八號風球掛出，全社會各行各業停止活動，公共交通工具災害來臨前停止運行，民眾躲在家中及安全地方避災。中國政府權力無限，樣樣都管，氣象局預告，當你是放屁，一切官府拍板，外行管內行，人禍百出。

甘肅馬拉松官員失責，漠視氣象紅色預警，比賽保障工作嚴重缺陷，導致21名優秀長跑運動員喪生。事件剛過不久，大城市鄭州又重現官員失責嚴重事件，人命經濟損失更慘重，政府施政能力令百姓失望。

河南省委書記和鄭州一把手均為天子門生，皇上庇護，難被追責，高層及媒體歸罪超級天災，為人禍開脫，粉紅更離譜，說是美國氣象武器所為，令人啼笑皆非。專制官僚體制不改，人禍永無寧日。