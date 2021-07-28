鄭州大水汽車墳場 官僚造假

中共 官媒一開始宣稱此次鄭州 大水為「百年不遇」，然後是「千年不遇」，最後是「5000年不遇」。世人翹首以盼「盤古開天以來不遇」的最終版本沒出現，大概連中共官員也知道實在太誇大，所以決策者拍板停留在「5000年不遇」。

鄭州大水固然是天災，但人為因素卻遠遠加大它的嚴重性。一，官方在31個水庫洩洪十多個小時後才向大眾宣布。二，各地尤其是鄭州排水道設施不是豆腐渣工程就是根本沒有，因為這不屬於「面子工程」，沒人把它當回事。

鄭州京廣隧道長達四公里，淹沒汽車 近300輛，從照片中可見大量汽車交疊堆積，稱之「汽車墳場」絕不為過。不難想像當時大水來得又急又猛，根本來不及駛離隧道，有目擊者宣稱車上都是「一家一家的」，估計他們打算舉家逃離災區。

用最基本常識即可判斷當時慘狀，因為只要前面一兩輛車浸水拋錨，後面全部車輛必然動彈不得，只有被大水迅速淹沒。隧道短短五分鐘被灌入30萬噸水，這批人根本無法逃生。據報導，隧道最深淹沒處高達13公尺，加上隧道總長達四公里，如此絕境豈有生機可言？他們絕不可能逃過滅之災。

但中共官媒宣稱汽車墳場「只」發現兩具遺體，也許習近平對這場「5000年不遇」的大水災難視而不見，遠去毫無天災的拉薩「視察」的理由。

汽車墳場「只」發現兩具遺體，完全沒有邏輯，提醒世人1989年天安門廣場「沒死一人」的驚世宣言。實際上天安門大屠殺客觀估計死者上看千人。從鄭州汽車墳場官方罹難數字可看出，中共依然堅定不移頑固死守其「假、大、空」傳統，永遠吐不出真話。

世人對中共官媒宣稱的任何數據，務必隨身攜帶好計算器，他們「報喜」的時候世人必需使用除法，「報災」的時候，世人又必需使用乘法，如此才可能「比較接近」真實狀況。這是「中國特色社會主義」，中共的掩蓋造假傳統，永遠不會改變。