船公司狂亂加價 影響物價

隨著2019年新冠疫情 爆發，全球貿易和運輸供應鏈受重挫，船公司紛紛借勢調高運費，有些甚至到狂亂加價程度。2020年8月，從中國的港口到紐約 ，全水路40尺高櫃3350美元，到洛杉磯也達2930美元，至今一路狂飆，至2021年8月的全水路40尺高櫃紐約運價為2萬多美元，整整漲近八倍。廣大貿易商實在難以忍受，成本轉嫁消費者，助長物價上漲，不禁要問，船公司狂亂加價何時了？

船公司漲價理由有千條萬條，名目繁多，有燃油附加費調整、旺季附加費、一般運價調整費、港口擁擠附加費。調整費用頻率十分高，每半月一次。調整運價理由是否合理，很難評說。但廣大貨主心裡明白，船東漲價幅度超出合理範疇，已達瘋狂程度。

目前美國 聯邦海事委員會(FMC)會同相關部門對航運公司收緊監管。一周前，FMC宣布與司法部加強對美國國際集裝箱貿易承運人的監管。白宮發布行政命令，遏制航運公司潛在反競爭行為。

最近傳出美森、以星、赫伯特等航運公司8月起增加每箱5000美元塞港費，FMC計畫對美國市場運營的前九大集裝箱審計，查明是否收取過多滯箱費和滯港費。美國政府實際向船公司發出明確信號，船東狂亂加價該收手了。

早在疫情前，FMC已注意到船公司收費不合理，主要在不合理收取貨主碼頭滯期費和滯箱費。船公司和碼頭經營者不激勵客戶盡快提櫃，加快貨櫃回流，而將收取貨主碼頭滯期費和滯箱費作為另一大盈利來源，是收貨人碰到的頭痛問題。一個貨櫃碼頭滯期費每天平均350美元，比住旅館還昂貴。

亂收碼頭滯期費和滯箱費，只是船公司亂收費的冰山一角。FMC審計還包括計費標準、計費時間起算、收費證據文件、爭議上訴審議程序等。這次行動絕非心血來潮，也不是拜登政府任命新任主席新官上任三把火。主要原因船公司和碼頭亂收費用，狂飆運費，無理拒絕出口商貨運，導致貨主損失慘重，運輸成本大增，整個供應鏈深受其害。

長期以來，代表船東利益的船東協會一直反對FMC干預，認為 依美國海運法規定，政府不應干預航運企業運作。國會正修訂海運法，確保美國在遠洋貿易擁有高效競爭力，支持美國出口增長和對外貿易互惠。

國會修定海運法明確將船東置於FMC監督下，可防止承運人和海運碼頭運營商不公正和不合理收取滯期費和滯箱費，運價狂飆現象會受抑制。管制船公司運價的時刻到了，美國政府帶頭加緊監管，其他國家政府會跟進，出面干預，船公司狂亂加價亂象應很快會結束。