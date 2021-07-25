中共權力的滋味及其惡果 

今年是中國 共產黨建黨100周年，中國全國大肆慶祝，歌頌領導人豐功偉績，為習近平 再任十年鋪路。

美國 記者巴巴拉‧塔奇曼1972年出版的「史迪威和美國在中國的經驗1911-1945」一書記載，一群美國記者訪問延安，回到重慶與蔣夫人宋美齡見面，大家盛讚共產黨人吃苦耐勞、有幹勁、有理想，宋美齡站到窗前眺望，然後回頭幽幽地說：「如果你們的話是真的，我就可以說，那是他們還沒有嚐到真正權力的滋味。」

權力代表力量，能做事，但也能腐蝕一個人心志。中國5000年歷史長河中，君王權力超大，大到可胡作妄為，為害百姓生靈至極。清代文字獄、慈禧太后暴政及近年文化大革命即是例子。英美民主設有監督制衡制度，權力平衡，限制領導人權力。

中共抗日戰爭後短短幾年席捲大陸，擊潰國民黨，逼使蔣介石退守台灣孤島。其中原由，筆者認為是中共當時實行的是「以民為本」仁政，深得民心。

毛澤東初始領導的共產黨勢單力簿薄，以打游擊戰起家，親民為綱、不擾民為領、建設「新中國」的口號深得民心。相較當年國民政府腐敗，人心思變，加上中共宣傳伎倆及間諜滲透，國民黨美式精良裝備軍隊一師師、一團團投降反正，兵敗如山倒。

就筆者所知，當時共產黨應允的新中國是一個民主，能融合國民黨、共產黨和其他政黨組成的多黨聯合政府。毛澤東曾在不同場合表示嚮往民主， 他說「只有民主才能建設一個好的國家」。

不幸，自1949年毛澤東建立「中華人民共和國」，權力在握，接連發起三反五反及文化大革命，把中國搞得一窮二白，民不聊生。目的僅是剷除異己，鞏固自己利益威望，與當年國民黨一黨獨大蔣介石獨攬大權毫無差異。沒權力時毛澤東講求民主，爭取民心；政權得手後，就尋求更高更多權力，權力腐蝕了他的心。

鄧小平謝世前對接班人有兩點忠告：1. 養光韜晦，2. 「最終」中國仍得走上美國民主法治的社會。繼承鄧的中國幾位領導人都格守「養光韜晦」遺言，不囂張不喧嘩，埋頭建設，將中國蛻變成世界第二大經濟體。

目前領導人習近平領導能力強，上任後前幾年耗費在排除異己，集全國司法軍政黨權力於一身，要求全國人民都信黨，不允許老百姓批評黨。習近平擴展世界貿易，推廣一帶一路及發展軍事力量，外交措施頗硬。

不幸的是，列強不允許沉睡幾百年的東方睡獅突然甦醒，習近平蠢蠢欲動戰狼姿態，令他們擔心。近百年世界類似例子就是德國和日本企圖崛起，都被英美打壓下去。

民主國家行政效率非常低是事實，威權強人如習近平、普亭或北韓金三胖政府行政效率高是不爭事實。緣由在極權政府決策全由一位強勢領導人決定，正確時國富民強，但權力過度高漲會腐蝕領導人的心，錯時將再錯又錯，無人可干預阻止。

慈禧太后專權亂局和毛澤東文化大革命，在美國民主制度下絕不會發生，國人歡慶中國登上世界第二大經濟體時，注意文革形成及曾帶給中國人的血淚教訓。