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奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

玫瑰樹

黎啟鏗／洛杉磯

初蕾盛艷花凋謝，生老病死一樹見；

遍體尖刺防性侵，卻為情愛甘受剪。

性侵

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