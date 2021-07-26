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救國救民 應強制全民疫苗接種

薛永康／洛杉磯

70多年前日本偷襲珍珠港，美軍死亡3000多人，港內艦艇損失慘重。當時國難當頭，全民總動員，年輕人甚至為了參軍虛報年齡、婦女參軍駕運輸機、男女老少在三大汽車公司趕製飛機及軍車等武器供應前線，全民一心打敗了德日義軸心國。

在新冠病毒肆虐一年半後，由於疫苗注射疫情漸緩後解禁，但傳播力及殺傷力更強的變種Delta再度登陸，確診及死亡人數與日俱增，已經重新開幕的公司、商家及學校，極可能面臨再度關閉命運，旅遊業、餐飲及服務業將再度停擺、增加失業問題及醫療費用。說現在是「國難當頭」也不為過！美國很可能撑不過再度爆發的疫情，聯邦及州政府已負債累累。

疫情再爆發也拜為數不少的群眾拒打疫苗之賜，因為目前全美完全接種只有總人口的49%，而確診及死亡案例幾乎都是民衆拒打疫苗而受感染，自己受害之外，也傳給他人。新冠Delta病毒就是美國及世界的一個最新的強敵，唯一可以抵抗的武器就是疫苗接種！拒打疫苗就是面對敵人逃避，不拿起武器抵抗，任其宰割，害己也害人！

據世界日報7月21日報導，在FDA完全批准注射之後，新冠疫苗接種有可能會變為強制性。強制接種在19世紀初已有前例，阻止了天花蔓延，救了不少人命！目前加州政府為鼓勵民眾接種不遺餘力，發奬金、送禮券、抽大獎、包接送，説是哄小孩也不為過，但仍有眾多民眾裹足不前，置公共安全及國家前途於不顧。

「敬酒不吃吃罰酒」，筆者認為，沒有必要再討好那些冥頑不靈拒打疫苗的民眾，應該為全民及美國的前途著想，在確診率日高、接種率愈低的今天，為了救國救民，政府別無選擇，唯一能做的事，就是強制全民疫苗接種！

疫苗 美國 疫情

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