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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

天災與人禍

黃晶萍／聖伯納汀諾

疫情一波接一波，人類生態走下坡，天候異常百病生，天災連連皆人禍。

疫情

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