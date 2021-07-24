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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

感恩疫苗購買記

吳成萍／台北市

憂國憂民慷慨解囊捐贈疫苗

慈悲喜捨清淨自在不求回報；

難忍能忍護國護民世之典範，

天上人間增長智慧福德滿門。

疫苗

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