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中國下定決心 清除香港灰色殖民地

楊老爹／紐約

記得在1997年「香港回歸」時，筆者為上級準備一篇專題報告：「信守條約」挑戰「收回失土」；當時英國首相柴契爾夫人與鄧小平談判，因不能找到共同點，幾乎「翻臉」。

孫中山先生遺囑上公開提出「廢除不平等條約」遺願。國民黨和共產黨將此項「政治號召」，當成「國際關係」法律準則之一。中華民國外交部在二戰後，曾出版一本「我國廢除不平等條約經過」。

其實，在西方商業文化中，兩國貿易和戰和關係，只有權衡當事者間的利害得失，而締訂「契約」或「條約」，並無平等或不平等問題。例如在沙漠中為避免渴死，以一兩黃金，換取一杯水喝。當回到文明世界，買水者可否控告賣水者「不平等交易」？

在鄧小平妥協下，承諾「五十年不變」；中英發表聯合聲明，英方表示同意在九龍租界期1997年滿後，放棄直接香港「管治權」。中國訂立「香港基本法」，逐步實現全面完成香港主權移交程序；特別是司法及教育權，要去英國化。

如今中共當局宣布大踏步收回香港主權，英國方面卻仍對香港主權仍難捨難割，習慣英式統治港人和英國政府當然不肯放手，群起抗爭。

英美及西方國家近20多年來，利用香港為踏腳石，以金融、教育文化和意識形態為手段，滲入中國大陸吃到甜頭，怎能放棄。全力以香港管治問題向中國施壓。中國當局和親中派香港人則認為，中國完全治理香港是時候了。下定決心，徹底消除這塊在中國境內的「灰色殖民地」。

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