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良心導演實拍中國窮人辛酸

楊聯遜（紐約）

富人說中國是天堂，中産說中國是歐洲，窮人說中國是非洲。中國人口七成是低下階層，三四線窮人生活如何？黨媒說已脫貧，一二線中高收入的城裡人活得很滋潤，少有人關注下里巴人。影視導演幾乎沒人夠膽拍中國窮人的辛酸。

被窮人譽為「良心導演」的賈樟柯衝破禁忌，實拍中國小縣城勞苦大眾改開以來的現實生活，十部電影榮獲國際大獎，但在國內屢屢遭禁，官媒痛批，窮人叫好，壁壘分明，禁片之王成了中國電影界的異類。

賈樟柯，70後，山西人，北京電影學院文學系畢業，第六代現實主義導演。1998年自編自導的小偷片《小武》三星期拍攝完成，成本只區區30萬。演員全為片場生手，影視圈素人。該片憑真實人性化，一炮而紅，榮獲多項國際大獎。

《站台》記錄改革大潮中縣文工團年輕人的無奈、掙扎和殘酷命運。大獲好評的《三峽好人》，以兩人分別到三峽工地尋找親人的經歷，展現三峽住民失去家園的辛酸，獲威尼斯大獎。

賈導演出道23年拍攝的20多部電影，幾乎都是國內主旋律大導演不屑一顧的小人物，極低的成本拍出老百姓喜聞樂見的電影。賈樟柯的創作靈感，應來源於73年前義大利的現實主義電影《偷自行車的人》。該片成為世界電影佳作，薰陶不少新現實主義導演。

賈樟柯的獲獎電影沒有名演員，沒有布景和特技，沒有引人入勝的衝突情節，不標準的國語對白，也沒有字幕，觀眾聽了有些費勁，電影草根味為老百姓喜愛，不少泥腿子看得熱淚盈眶，誇讚賈樟柯的電影關注工農弱勢群體，影片是低下層真實的生活現狀。

賈樟柯屢獲國際電影大獎，主流媒體和粉紅強烈指責「分明是討好國外敵對勢力的文化漢奸，不然他的電影為什麼屢在國外獲獎？他的電影都是給中國抹黑」。低層觀眾怒斥，電影拍的都是我們的現狀，如果這是攻擊醜化中國，那你罵魯迅是漢奸吧！

在中國，批評兩極分化的言論和作品，都被斥為醜化祖國。當局好大喜功，一葉障目，不顧中國社會經濟兩極分化的嚴重現實，宣布中國已脫貧，是國泰民安的小康社會，漠視超過一半人口貧困，城市被拔高的所謂中産階級，被房屋醫療教育三座大山壓得喘不過氣。

據中國最新統計，現有億元以上財産者13萬戶，千萬財産203萬戶，月入1.5萬以上稱中産階級，八成人口實為低下層階級，城鄉收入差別3.34比1。中國改開的紅利落入權貴之手，老百姓不是房奴就是窮人。賈樟柯為民發聲，不愧是人民的導演。

中國 電影 導演

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