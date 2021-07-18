《迴響》龍子鳳兒或鼠子的聯想

讀7月14日世界論壇「龍子鳳兒或鼠子一目瞭然」文章，作者使用的語調，看起來像來自中國 大陸，而且是反中共人士(編按，上述說法屬作者判斷)。看他反共心切，予以無限同情。

然而多數在美，來自大陸的同胞或因受馬列主義影響，忘卻了自由、民主、博愛的本質，一直沉浸在中共苦大仇深的情緒中。例如上次美國大選，沉迷於川普極右的反中情緒裡，忘記川普的白人極端主義，信奉共和黨極端主義者主張的「拜登偷竊選舉的謬論」。殊不知川普的狂妄自大，美國優先 的自我主義，開罪了所有盟邦，又何能要求盟友共禦共產主義的侵略？

同樣，作者與民進黨徒犯了一個大錯誤，誤認美國會協助台灣 獨立。如此，便能於海峽戰鬥中擊潰中共海、空軍，致使中國共產黨解體。

但以本人來自台灣外省第二代的在美華人，個人淺見是，美國目前最佳中國問題解決方案，當為和平演進，而非以武力解決中共政權。而是「自己的國家自己救，寄希望於中國人民的覺醒」。海峽兩岸問題不是台灣是否獨立，而是中國大陸民主化，請不要跌入中共的統戰思維。

君不見毛於1949年10月1日成立中華人民共和國，脫離1912年成立的中華民國。自1949之後，這世上有兩個中國。為了自圓其說，故稱中華民國已亡國。同樣，民進黨徒蔡英文稱中華民國為「這個國家」，但請問蔡英文就任的這個總統，國家的正式名稱是什麼？那麼在台灣的這個政權，這個國家是什麼？回顧過往及目前的美國政策正是如此行進中。

至於，羅智強那個亡國敗將第二代，無論他是鳳兒或鼠子，只要是中華民國國民及台北市民，他就有資格參與選舉台北市長。是否會受民眾支持，則需要經過民意考驗。

蔡英文政府的疫苗政策，坦白說，只能用「賠了夫人又折兵」形容。本當以政府之力構建防疫政策「超前部署」，真的慘不忍睹。採購疫苗又不如民間，也請勿為蔡擦脂抹粉。出來拯救羅智強等家屬的，就是那批亡國敗將第二代開創的台灣企業與熱心的台灣公益團體，蔡政府不要攔阻，也就阿彌佛陀了！

當過中華民國總統和國民黨主席的馬英九，之所以發出「首戰即終戰」，就是警告世人，台海危險就要發生戰事，世人快來馳援。他並不需要鬥倒蔡，只是告訴同胞台獨只是假議題，而且無出路。難道沒聽到民進黨邱義仁和陳水扁近來的談話嗎？「美國不支持台灣獨立」，難道希望兩岸武力相向，兵戎相見？

至於72年來，台灣島內的第五縱隊是那些亡國敗將子孫，或島內意圖獨立的社會主義倡議者？看看他們的父祖為反共大業捐軀了，還是枉死於文化大革命的紅潮之中。誰是會打洞的老鼠，不也一目瞭然了嗎?