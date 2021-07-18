論中共的「變種民主」

習近平在中共 與世界政黨領導人峰會視訊中說：「現代化道路沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履；每個國家探索符合本國國情的現代化道路努力，都應該受到尊重。實現民主有很多方式，不可能千篇一律，一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，不能由少數人說了算」。

習又說：「各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，中共堅持一切從實際出發，帶領中國 人民探索出中國特色社會主義道路。歷史的實踐已經並將進一步證明，這條道路不僅走得對、走得通，而且也一定能走得穩、走得好」。

習敢於對民主「叫板」，是中共善長巧言強辯。現代化道路即使沒有固定模式，中共至今「摸著石頭過河」浪費中華民族寶貴時間已72年，至今「過不了河」。中國政治制度適不適合自己絕不是中共政權老王賣瓜說了算，中共必需尊重理應當家作主的廣大人民心聲。

中國人民其實不是沒有發聲，但發出淒厲民主呼聲的人民群眾早已被中共瘋狂殺戮，變為成千上萬的哀悽冤魂。香港 人民一、兩百萬人上街示威爭取普選、真民主，中共以「黨安法」強力壓制。中共堅持「一黨專政」不惜在天安門廣場殺戮自己子民，如今又封殺香港民主。難道這就是「探索」符合本國國情的努力？土匪流氓行徑也有臉要求世人尊重？

「實現民主有很多方式，不可能千篇一律」，關鍵在中共「根本不要民主」。實現民主很簡單，賦予人民參政權。「不可能千篇一律」是獨裁者絞盡腦汁找出來的遁詞而已。

中共堅持領導人不必經廣大人民選擇及授權，只需少數黨內政治局常委認可即定案，這就是習欲語還休強調的「實現民主有很多方式」。但請問世界公民認可這種荒謬絕倫的「民主」嗎？

中國民主不民主，要由中國人民評判，不能由中共少數人說了算。總之，若中共荒誕不經的「變種民主」也算民主，外來獨裁政權也就可公然欺騙世人宣稱自己是「民主政體」，豈不是把世界公民全都當白痴？