1967年William L Ryan & Sam Summerlin出版:合著:"The China Cloud":America's Tragic Blunder and China's Rise to Nucluar Power(美國 犯下悲劇性大錯誤:讓中國 擁有核子武器)。by Little. Brown & company 1967。

這本書是在1964年10月16日中國成功試爆原子彈後,出版檢討美國政策錯誤的專著。在附錄中整理出中國募集美國和蘇聯訓練的核武器及飛彈專家82人名單及簡介。在附錄前言中指出,美國15位頂尖核子專家其中六人,投奔中國。美國最高級五位火箭專家,有四位為紅色中國效命。

由此可知,美國現在指責:中國偷竊其高科技,早在1967年就開始如此說了。