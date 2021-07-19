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金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

拒做沉默羔羊 團結嚇阻犯罪

王美／洛杉磯

去年非裔George Floyd遭警壓頸致死案，引發全美大規模種族平權抗爭，明尼蘇達州法院6月26日宣判，白人前警察Derek Chauvin處22.5年有期徒刑，很多人以為還了非裔公道之後，亞裔被歧視仇恨暴力犯罪的事件會逐漸消弭，誰知事實案例統計數字，並未實現大家的願望。

聯合國一份報告詳列帶有種族動機的暴力、以及其他針對亞裔的仇恨犯罪事件，已達「令人警惕的程度」；加州司法廳公布最新數據，加州針對亞裔的仇恨犯罪率大幅上升107%，令人咋舌。

加州各地才從疫情解封，經濟漸現熱絡，最近聖蓋博谷華人區接連發生搶案，包括蒙特利公園市丁胖子廣場內的搶案，和聖蓋博市大華超市收銀台前，黑人青年搶奪華女皮包；一向治安良好的橙縣爾灣市，6月底也發生華裔住宅遭兩名歹徒闖入，脅迫女屋主擄走現鈔及珠寶；另外一位住在聖佛南度谷幽靜城市的著名華人作家，近日支票被盜用，剛國慶假日出城回來，又發現信用卡資料及簽名文件整個被竊。

南加州多處社區居民都沒安全感，甚至不敢出門，害怕出門被攻擊。超市監視錄影帶公開後令人十分驚悚，劫匪搶奪的動作大、猛、快，把被害人摜倒在地拖行，我們光看錄影就覺恐怖，不敢想像被害人當時驚嚇到什麼地步。令人不解的是，三個不像買菜的人，怎麼可以任由他們站在購物結帳人的身後呢？超市工作人員、經理、保全，應該立即請這三人離開或報警才對。

這樣三兩成群，難脫蓄意之嫌，但最初的說法是，嫌犯未持武器恐不構成搶劫；有律師認為他們違背受害人意願以暴力搶走財物，就構成搶劫罪名；兩人或兩人以上犯罪就構成犯罪團伙，刑期加倍。也有律師擔心嫌犯可能以未持武器來辯護沒有傷害意圖，試以影響定罪及量刑；同時依洛縣檢察長賈斯康(George Gascon)對罪犯網開一

面的司法新政，可能會從輕考量這些案件。

「黑命貴」運動後，警政改革的結果是警局經費削減、警力減少，士氣重挫。尤其多年來加州監獄容納不下在押囚犯，自去年疫情爆發後，提前釋出大量囚犯；加之立法委員和執法官員修法，採取除罪化、輕罪化、毒品合法化，以及不起訴、不坐牢、不要保釋金等措施，監獄人口減少了，卻讓更多問題留在社區街頭，導致暴力和偷竊犯罪率激升，治安急遽惡化。

兩個多月前華人聚集的羅蘭岡，接連發生針對華裔女性的搶劫案，大家記憶猶新，羅蘭岡、哈仙達岡等地華人自發組織「東聖谷亞裔治安互助會」(East San Gabriel Citizens Against Crime)團結起來守護社區，他們提出提升東區治安六大訴求，要求洛縣警局針對降低城市搶劫、盜竊案制定詳細有效計畫，包括成立特別小組、便衣執勤、釣魚執法等方式，在犯罪頻發地區抓捕罪犯，增加巡邏警力等要求。

聖蓋博市居民數月前也自發成立社區自衛隊，200位成員不分性別、年齡、族裔，由聖蓋博員警提供培訓，正確地教導如何防護個人、社區和商家安全，並希望引起更多居民關注社區安全的重要。

唯有亞裔不再做沉默的受罪羔羊，大家團結才有力量嚇阻不法之徒的犯罪行為。

加州 亞裔 聖蓋博

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