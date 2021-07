限制投票 以謊言立法 共和黨之恥

Repeat a lie a thousand times and it becomes the truth, 「重複一個謊言一千次後,謊言會變成實話」,這是德國納粹在二戰時的宣傳伎倆,使德國舉國上下對希特勒瘋狂崇拜,對猶太人憎恨迫害。

依據心理學家Tom Stafford的說法,重複一個謊言或錯誤觀點很多次之後,會讓聽眾對事實及謊言不分,造成所謂illusion of truth,把假象認為是真實。所以他勸告民眾,不要落入宣傳鼓動的圈套。

在納粹垮台70多年後,這種以重複謊言洗腦的伎倆仍風行。在美國,藉著言論自由保障,以及一些對於謊言不求證真假的媒體推波助瀾,已經造成兩黨極度對峙,不明事理的民眾輕信盲從,始作俑者非前總統川普莫屬;其謊言不斷,但川粉們趨之若鶩,仍奉為聖旨。

「中國病毒」,為川普朗朗上口,沒有事實根據,認為新冠病毒產生於武漢實驗室。其謊言不外是想轉移民衆對他抗疫失敗的注意力、導致美國在確診及死亡病例為全球之冠。在美華人也因此謊言,成為疫情擴散的待罪羔羊,遭到在言語及肢體上侵犯!

The election is stolen ,「選舉被盜」是川普指控選舉有弊以致他落選的絶招,即使在關鍵州選票複查多次無誤、缺少舞弊證據之後,他仍對傳播謠言樂此不疲;導致數千川粉暴民在1月6日侵入國會,欲發動政變,造成民眾及警員傷亡!

即使政變失敗,捧川的共和黨 參眾議員仍以「選舉被盜」謊言為由,促使所有共和黨主政州長推動「限制投票 」(Voting Restriction)法案,儘量造成對共和黨不利的一些選民不便。簡言之,即阻撓投票。

在此只試舉二例:共和黨認為郵寄選票及駕車通過投票(drive thru voting)在今後不合法,殊不知,那是在2020年為了在疫情最嚴重情況下便利選民、維護安全的措施,絲毫沒有選舉作弊之嫌。

拜登 於7月13日在憲法中心演說,嚴厲譴責共和黨的限制投票法案,使美國民主面臨內戰以來最大考驗;批川普漫天撒謊,應該認輸。拜登要求共和黨所有從政人士必須擇善固執,停止阻擾民衆投票的行動。他對共和黨立法限制選舉的結語是:「你們不會對此舉感到羞恥嗎?」

拜登的這句問話已有答案:共和黨以謊言為據,立法限制選舉,與民主背道而馳,應該引以為恥!當然,拜登對於共和黨的看法,也不需要重複一千次變成事實,因為那本來就是事實。