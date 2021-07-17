限制投票 以謊言立法 共和黨之恥

﻿Repeat a lie a thousand times and it becomes the truth， 「重複一個謊言一千次後，謊言會變成實話」，這是德國納粹在二戰時的宣傳伎倆，使德國舉國上下對希特勒瘋狂崇拜，對猶太人憎恨迫害。

依據心理學家Tom Stafford的說法，重複一個謊言或錯誤觀點很多次之後，會讓聽眾對事實及謊言不分，造成所謂illusion of truth，把假象認為是真實。所以他勸告民眾，不要落入宣傳鼓動的圈套。

在納粹垮台70多年後，這種以重複謊言洗腦的伎倆仍風行。在美國，藉著言論自由保障，以及一些對於謊言不求證真假的媒體推波助瀾，已經造成兩黨極度對峙，不明事理的民眾輕信盲從，始作俑者非前總統川普莫屬；其謊言不斷，但川粉們趨之若鶩，仍奉為聖旨。

「中國病毒」，為川普朗朗上口，沒有事實根據，認為新冠病毒產生於武漢實驗室。其謊言不外是想轉移民衆對他抗疫失敗的注意力、導致美國在確診及死亡病例為全球之冠。在美華人也因此謊言，成為疫情擴散的待罪羔羊，遭到在言語及肢體上侵犯！

The election is stolen ，「選舉被盜」是川普指控選舉有弊以致他落選的絶招，即使在關鍵州選票複查多次無誤、缺少舞弊證據之後，他仍對傳播謠言樂此不疲；導致數千川粉暴民在1月6日侵入國會，欲發動政變，造成民眾及警員傷亡！

即使政變失敗，捧川的共和黨 參眾議員仍以「選舉被盜」謊言為由，促使所有共和黨主政州長推動「限制投票 」(Voting Restriction)法案，儘量造成對共和黨不利的一些選民不便。簡言之，即阻撓投票。

在此只試舉二例：共和黨認為郵寄選票及駕車通過投票(drive thru voting)在今後不合法，殊不知，那是在2020年為了在疫情最嚴重情況下便利選民、維護安全的措施，絲毫沒有選舉作弊之嫌。

拜登 於7月13日在憲法中心演說，嚴厲譴責共和黨的限制投票法案，使美國民主面臨內戰以來最大考驗；批川普漫天撒謊，應該認輸。拜登要求共和黨所有從政人士必須擇善固執，停止阻擾民衆投票的行動。他對共和黨立法限制選舉的結語是：「你們不會對此舉感到羞恥嗎？」

拜登的這句問話已有答案：共和黨以謊言為據，立法限制選舉，與民主背道而馳，應該引以為恥！當然，拜登對於共和黨的看法，也不需要重複一千次變成事實，因為那本來就是事實。