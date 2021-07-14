龍子鳳兒或鼠子 一目瞭然

據說中共 學者李毅在洛杉磯一個促統會的座談中，公開倡議中共用核武摧毀台灣 寶島，以求一統，把還信奉儒釋道三教合一中華文化的台灣本省、外省人都剷除消滅後，中共可以遷徙4000萬愚夫蠢婦越過海峽霸占台灣，迅速重建寶島，完成中共愛國愛民的擴張統一千秋萬世大業。

李毅如此激進愛國愛民的倡議，那些還有親人安住台灣，享受人民當家作主的促統會成員，是否擁護李毅以屠殺中國人為榮的偉大倡議，外界不得而知，只有拭目以待。

曾脫離國民黨 參與創建新黨的郁慕明，不再擔任新黨主席後，跑去中國大陸錄製一段視頻廣播，公開呼籲中共武統台灣，認為早武統比晚武統好，並願意在台灣內部響應及配合中共的武統。

眾所周知，郁慕明曾是反共愛國的國民黨政治菁英，在台灣廣大無產階級人民群眾翻身當家作主後，郁慕明與一些國民黨外省籍第二代政治菁英一樣，對特權優勢消失深感不滿懷恨，把反共轉化為反台灣本土政治勢力，甘心成為中共反台獨的政治鬥爭工具，為虎作倀。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強，一直準備要競選台北市長，這次趁民進黨政府採購新冠疫苗手忙腳亂之機，也許與一些促統派一樣，不滿民進黨不接受中共的疫苗，憤而批評蔡英文總統接受美國及日本贈送疫苗為「疫苗乞丐」。如此譁眾取寵，可見羅智強醉翁之意不在酒。

其實，蔡英文為了拯救包括羅智強家屬等人民性命，做乞丐能爭取到美日兩國沒有條件贈送疫苗，不是比有如躲在米袋裡咬破米袋的老鼠更為高尚嗎？羅智強只是中共手下亡國敗將的第二代，不是龍兒鳳子，有什麼資格競選台北市長？會受到廣大無產階級人民群眾支持嗎？

新冠肺炎疫情爆發後，美國與中共出現關係緊張，中共戰機頻繁越過台灣海峽中線，對台灣軟土深掘。此時，曾擔任中華民國總統和國民黨主席的馬英九，不要求中共別犧牲兩岸人民性命，反而對

蔡英文發出「首戰即終戰，美國不會馳援」的恐嚇壓力，也表現其打洞及咬破米袋能力。

幾乎一生蒙受國民黨栽培的馬英九，為了鬥倒民進黨蔡英文總統，難道會出賣中華民國及國民黨？

72年來，中共占據民族主義愛國制高點，居高臨下對台灣文攻武嚇，操控紅統派，培養第五縱隊，製造内爆外破條件，等待摧毀台灣這座燈塔的日子。而台灣島內政治人物的表現，誰是龍子鳳兒，誰是會打洞的老鼠，不是一目瞭然嗎？