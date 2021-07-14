習近平 在中共建黨百周年講話，被外界解讀對台灣 調子變軟，他說：要堅持一個中國 原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。既沒有像談香港問題重提「一國兩制」，更迴避了諸如「不排除必要時使用武力」的說法。

請注意：他在「一中原則」和「九二共識」之間加了一個和字，使前後並列為同位語。我們可以解讀為在「一中原則」和「九二共識」之間並沒有等號，增加了「一個中國，各自表述」的「九二共識」的可行性，這對台灣藍營來說不能不是一個好消息。

這兩年多來，習近平在紀念吿台灣同胞書發表40周年紀念會上的講話，可把藍營結結實實害苦了！在2019年那次講話中，習近平把九二共識和一國兩制等同起來，這等於判了九二共識的死刑，狠狠抽了馬英九和台灣統派一記耳光，使國民黨失去了論述基礎，從此黨內七嘴八舌，分崩離析，2020年的總統大選也江河日下，習近平可真幫了民進黨一個大忙。

平心而論，九二共識(按藍營的解釋是「一個中國，各自表述」)並不是國民黨不得人心的主因，馬英九堅持九二共識不是也當了八年總統。要命的是一國兩制，這才真正是是臭名昭著，已經被香港的現實宣判為徹底失敗的毒藥，台灣人民豈能飲鴆止渴？當然絕對吞不下去！

我猜測習近平2019年的講話是沒有認真通過大腦的，他太自以為是、狂妄自大了，連老祖宗流傳下來的「統一戰線」也忘得精光。可是按照中共的體制，他的文稿誰敢再去動一個字，將錯就錯，鑄成大錯。

有道是：一語點醒夢中人。通過兩年多來的實踐，習近平的兩岸政策和香港政策都是失敗的，中共在國際上的處境也陷於孤立，不知習近平是否有些醒悟，所以講話調子有了改變。當然，這只是筆者一種想當然的可能性。也許，更大的可能性是習先生前後的談話都是黨八股，老調重彈，漫不經心，反正萬變不離其宗，那麼筆者真正是一廂情願、自作多情了。