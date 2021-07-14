美中若戰爭 人類大災難

美國 在第二次世界大戰後，成為第一強國。當時美國不是為了爭霸權而戰，是因反霸權而戰，為世界和平而戰，為抗擊暴力而戰，為消滅人禍而戰。當時崛起的是美國自己，美國當時是追求發展、尋求進步，不是為了爭霸， 更不是企圖阻礙他國發展而進行侵略戰。

不幸的是，今天美國反倒要爭霸，蠻橫阻擋中國 發展。美國卻站在霸權位置，屢屢發起霸權戰爭。事實證明，爭霸戰鬥沒有意義，而且殘酷破壞造成人類悲劇性災難，古今中外霸權戰爭就是人禍，一戰功成萬骨枯。

戰爭越瀕繁，死傷的人越多，人們遭受的災難越嚴重，人民生活越悲慘，民不聊生。戰鬥只有毀壞消耗，沒有建設，美國於第一、第二次世界大戰時期都能和平生聚建設，國勢不但無損，卻不斷發展壯大，及至戰後成為世界第一強國。

美國不是單純靠武力爭霸而成為世界第一強國，最重要還是和平建設。不能妄想遏止中國發展就可獨領風騷，爭霸不成反害己，自己卻淪為戰爭禍首。美國是世界第一大經濟體，中國是第二大經濟體，兩國經濟總值超過世界總值50%。兩大國若爆發戰爭，戰火必波及兩國境內，將造成人民傷亡慘重，社會經濟損失太大。

美中兩大國只能攜手合作，共同維護和平才能造福世界人民，兩國可以競爭，但不能戰爭。近來拜登政府聲稱不支持台灣 獨立，不挑釁中國，不打台灣牌，積極尋求拜習會，兩國和平對話，商討氣候合作、經濟合作、防疫抗疫合作，希望都是真的。